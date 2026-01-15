Así será el Entroido en Ames | Programación completa
El municipio celebrará el Entroido del 14 al 16 de febrero con concursos, desfiles y animación en la calle en distintos puntos del concello
El Concello de Ames ha presentado la programación completa del Entroido 2026, una cita que se desarrollará entre el sábado 14 y el lunes 16 de febrero y que volverá a convertir las calles del municipio en el epicentro de la fiesta, el humor y la participación vecinal. El programa combina concursos de disfraces, actuaciones musicales y propuestas pensadas tanto para público adulto como infantil, con especial atención a la dinamización social y comercial.
La programación mantiene los formatos ya consolidados en ediciones anteriores y refuerza el carácter familiar y participativo del Entroido, con actividades repartidas entre Bertamiráns y O Milladoiro a lo largo de los tres días festivos.
Sábado 14 de febrero: arranque con música y baile
El Entroido arrancará el sábado 14 de febrero con animación musical desde primera hora de la tarde. A partir de las 16.30 horas, la charanga Os Celtas recorrerá las calles del concello para calentar el ambiente festivo.
A las 17.00 horas, la Praza da Mahía acogerá una exhibición de la asociación de baile Danzaya, de Bertamiráns, que pondrá el acento coreográfico a la jornada inaugural del Entroido.
Domingo 15: desfile y concurso de disfraces en O Milladoiro
El domingo será el día central de la programación con el desfile y concurso de disfraces en O Milladoiro. El desfile comenzará a las 17.00 horas desde el aparcamiento de la Casa da Cultura do Milladoiro, con animación a cargo de Os Charangos de Neda.
El concurso de adultos contará con tres categorías:
- Individual (una o dos personas), con premios de 100, 75 y 50 euros.
- Grupos de 3 a 10 personas, con premios de 300, 200 y 100 euros.
- Grupos de más de 10 personas, con premios de 500, 300 y 150 euros.
La entrega de premios tendrá lugar a las 18.30 horas en el mismo espacio y, a continuación, el Entroido continuará con el fin de fiesta musical del Dúo Infinito, integrado por dos artistas jóvenes del municipio.
Lunes 16: el turno de los más pequeños
El lunes 16 de febrero estará dedicado al Entroido infantil. Los niños y niñas de hasta 12 años podrán participar en el concurso de disfraces, que contará con dos modalidades: individual y en grupo.
En este caso, los premios serán de 100, 75 y 50 euros para la categoría individual y de 300, 200 y 100 euros para la modalidad grupal. La jornada busca reforzar el carácter lúdico, educativo y familiar de la celebración.
Inscripciones para los concursos
Las personas interesadas en participar en los concursos de disfraces deberán formalizar su inscripción antes del 10 de febrero a través del correo electrónico entroidoames@gmail.com. En el caso del concurso infantil, también se admitirán inscripciones el mismo día del desfile, aunque sin posibilidad de utilizar música propia.