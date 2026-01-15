Así será el Entroido en Ames | Programación completa

Momento del desfile celebrado en Ames en 2025 Concello de Ames

El Concello de Ames ha presentado la programación completa del Entroido 2026, una cita que se desarrollará entre el sábado 14 y el lunes 16 de febrero y que volverá a convertir las calles del municipio en el epicentro de la fiesta, el humor y la participación vecinal. El programa combina concursos de disfraces, actuaciones musicales y propuestas pensadas tanto para público adulto como infantil, con especial atención a la dinamización social y comercial.

La programación mantiene los formatos ya consolidados en ediciones anteriores y refuerza el carácter familiar y participativo del Entroido, con actividades repartidas entre Bertamiráns y O Milladoiro a lo largo de los tres días festivos.

Sábado 14 de febrero: arranque con música y baile

El Entroido arrancará el sábado 14 de febrero con animación musical desde primera hora de la tarde. A partir de las 16.30 horas, la charanga Os Celtas recorrerá las calles del concello para calentar el ambiente festivo.

A las 17.00 horas, la Praza da Mahía acogerá una exhibición de la asociación de baile Danzaya, de Bertamiráns, que pondrá el acento coreográfico a la jornada inaugural del Entroido.

Domingo 15: desfile y concurso de disfraces en O Milladoiro

El domingo será el día central de la programación con el desfile y concurso de disfraces en O Milladoiro. El desfile comenzará a las 17.00 horas desde el aparcamiento de la Casa da Cultura do Milladoiro, con animación a cargo de Os Charangos de Neda.

El concurso de adultos contará con tres categorías:

Individual (una o dos personas), con premios de 100, 75 y 50 euros.

Grupos de 3 a 10 personas, con premios de 300, 200 y 100 euros.

Grupos de más de 10 personas, con premios de 500, 300 y 150 euros.

La entrega de premios tendrá lugar a las 18.30 horas en el mismo espacio y, a continuación, el Entroido continuará con el fin de fiesta musical del Dúo Infinito, integrado por dos artistas jóvenes del municipio.

Lunes 16: el turno de los más pequeños

El lunes 16 de febrero estará dedicado al Entroido infantil. Los niños y niñas de hasta 12 años podrán participar en el concurso de disfraces, que contará con dos modalidades: individual y en grupo.

En este caso, los premios serán de 100, 75 y 50 euros para la categoría individual y de 300, 200 y 100 euros para la modalidad grupal. La jornada busca reforzar el carácter lúdico, educativo y familiar de la celebración.