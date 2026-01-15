Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

As concelleiras non adscritas cuestionan a previsión de ingresos por multas nos orzamentos municipais

Gonzalo Muíños cifra nun 173% o incremento previsto na recadación por sancións de tráfico e esixe informes técnicos que o avalen antes de negociar as contas

Redacción
15/01/2026 07:34
Imaxe de arquivo da primeira reunioìn de seguimento do acordo de orzamentos do pasado mes de novembro
Imaxe de arquivo da primeira reunioìn de seguimento do acordo de orzamentos do pasado mes de novembro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

As concelleiras non adscritas mantiveron este luns unha reunión co goberno local co obxectivo de iniciar nas vindeiras datas a negociación dos orzamentos para este ano: actualmente están prorrogadas as do 2025 e o goberno local traballa nun borrador do que só se coñecen as partidas macro. Un encontro no que, ademais de abordar os incumprimentos dos acordos anteriores, tamén se abordaron as dúbidas das non adscritas ao respecto dalgunhas das partidas de ingresos previstas nas contas do 2026 e, particularmente, a prevista de multas de tráfico.

Así o explicou este mércores Gonzalo Muíños que cuestionou este incremento que supón un 173% máis do previsto nas contas do 2025. Unha situación ante a que esixiu informes técnicos que avalen unha previsión de ingresos que cualificou de “esaxerada”, engadindo que “non responde a outro criterio que o recaudatorio e que precisará de moitos informes que xustifiquen a súa instalación”.

Neste sentido, aínda agardando por esta documentación, Muíños da por descartada a posibilidade de apoiar as contas con esta previsión, “non imos avalar, de ningún modo, un incremento así na recadación de multas”, toda vez que os datos “non sinalan ningún incremento do número de accidentes nin temos constancia de informes que falen de excesos de velocidade”.

Cifras debuxadas “para que ingresos e gastos cadren”

Non só os 5,6 millóns de euros previstos como ingresos por sancións de tráfico xeran dúbidas nas non adscritas. Xa a semana pasada o propio Muíños declaraba as súas dúbidas con esta e outras partidas como os ingresos previstos por novas licenzas detaxis ou a taxa turística. Lembra que son partidas de ingresos xa previstas nas contas do 2025 e que, finalmente, non se chegaron a materializar.

“Non imos permitir que volva ocorrer un desequilibrio deste tipo” explica Muíños despois de solicitar na reunión deste luns co goberno local un informe económico que acredite que os ingresos previsto pola taxa turística pódense soster, toda vez que ataxa comezou a cobrarse finalmente no mes de outubro, rematada xa a tempada alta. Ademais piden coñecer algún documento oficial que garanta para este ano aampliación das licenzas de taxis.

As non adscritas recoñecen ter dúbidas sobre as cifras que aparecen no documento de 17 páxinas sobre o que traballan por agora á espera dun borrador de orzamentos: “Queremos saber se as cifras debuxadas polo goberno local son ou non pura maquillaxe para que ingresos e gastos cadren”. De feito, mentres non se resolvan as dúbidas neste punto, anuncian que non comezarán a concretar investimentos.

“Imos coa mellor das vontades para chegar a un acordo”

A pesar das críticas, Muíños recalca que as non adscritas teñen “a mellor das vontades” para chegar a un acordo, pero matiza que non van aprobar un “orzamento inventado, con partidas sobredimensionadas e investimentos previstos que nonchegan a materializarse”.

Engade en calquera caso que é preciso rematar a revisión dos motivos polos que nonse cumpriron algúns dos acordos asinados como a posta en marcha da empresa pública de vivenda e solo así como as licitacións do servizo de centros socioculturais, das obras para a casa dos maiores no Ensanche, o novo complexo deportivo de Santa Marta ou a reforma dos parques infantís en Fontiñas ou Angrois.

Muíños non oculta a súa “sorpresa” pola “lentitude e falta de interese” coa que o goberno local parece afrontar a negociación: “estamos a mediados de xaneiro e aínda non temos un borrador completo, só un pdf de 17 páxinas”, algo que contrasta coas declaracións públicas do goberno local que xa anunciou a súa intención de levar o proxecto de orzamentos ao pleno de febreiro. Unhas intencións, as do goberno local, que non ven realistas desde a oposición: “non creo que estean en condicións de poñer esa data límite”.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

O Consorcio de Santiago reforza o seu compromiso coa educación e a cultura a través da entrega de libros

O Consorcio de Santiago entrega libros do seu fondo editorial aos centros educativos da cidade
Redacción
Orquestra Sinfónica de Galicia

A Sinfónica de Galicia interpreta en Compostela a Novena de Bruckner
Redacción
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

Sanidade licita por máis de 12,8 millóns o contrato de mantemento do CHUS
Redacción
Foto de archivo de una sala de operaciones

Seguimiento dispar de la segunda jornada de huelga sanitaria con más de 400 operaciones suspendidas
Agencias