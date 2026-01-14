Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago se convierte en la capital de la oncología de precisión durante tres días

El XI Simposio de Biopsia Líquida se celebrará del 22 al 24 de enero en el Hotel Monumento San Francisco y estará coordinado científicamente por el doctor Rafael López

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 14:08
Imagen de archivo de una de las charlas impartidas durante la edición de 2025
Imagen de archivo de una de las charlas impartidas durante la edición de 2025
Cedida
Santiago de Compostela volverá a convertirse en epicentro internacional de la oncología de precisión con la celebración del XI Simposio Biopsia Líquida, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de enero en el Hotel Monumento San Francisco. El foro reunirá a más de 300 especialistas y analizará los avances más recientes en test no invasivos, biomarcadores circulantes, enfermedad mínima residual e inteligencia artificial aplicados al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El programa científico del simposio está dirigido por el jefe del Servicio de Oncología Médica-Oncomet del CHUS, Rafael López, también profesor de la Facultad de Medicina de la USC, y se desarrollará bajo el lema El camino a la oncología de precisión

De la investigación a la práctica clínica

La evolución del simposio en sus once ediciones refleja el propio recorrido de la biopsia líquida, una técnica que ha pasado en apenas una década de ser una curiosidad científica a situarse en el centro del debate sobre su estandarización en la práctica clínica diaria. El encuentro abordará cómo estas herramientas permiten analizar el cáncer a partir del material tumoral presente en distintos fluidos corporales, evitando procedimientos invasivos. 

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

La huelga estatal de médicos alcanza un 25% de seguimiento en el CHUS

Más información

Uno de los ejes del programa será el análisis de test no invasivos avanzados, como el perfilado genómico integral en sangre, que posibilita la monitorización de la heterogeneidad tumoral y de los mecanismos de resistencia sin necesidad de realizar biopsias repetidas.

El simposio prestará también especial atención a la detección de biomarcadores circulantes, con especial protagonismo del ADN tumoral circulante (ctDNA) y del ARN circulante, herramientas clave para comprender tanto las mutaciones del tumor como su actividad biológica en tiempo real

Enfermedad mínima residual e inteligencia artificial

Otro de los ámbitos con mayor proyección clínica que se debatirá en Santiago será el estudio de la enfermedad mínima residual, especialmente relevante en tumores como colon, pulmón, mama o vejiga. Este enfoque abre la puerta a ajustar tratamientos, reducir la quimioterapia innecesaria y avanzar hacia una medicina más personalizada.

La inteligencia artificial tendrá asimismo un papel destacado como herramienta para integrar datos moleculares, clínicos y de imagen, permitiendo desarrollar modelos predictivos más precisos y optimizar la toma de decisiones terapéuticas. 

Referente internacional en biopsia líquida

El programa incluye 18 mesas de debate y varias conferencias magistrales, con la participación de oncólogos, patólogos, biólogos moleculares, bioinformáticos y otros especialistas procedentes de España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Austria, Portugal y Grecia.

