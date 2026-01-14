Santiago se convierte en la capital de la oncología de precisión durante tres días

Imagen de archivo de una de las charlas impartidas durante la edición de 2025 Cedida

Santiago de Compostela volverá a convertirse en epicentro internacional de la oncología de precisión con la celebración del XI Simposio Biopsia Líquida, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de enero en el Hotel Monumento San Francisco. El foro reunirá a más de 300 especialistas y analizará los avances más recientes en test no invasivos, biomarcadores circulantes, enfermedad mínima residual e inteligencia artificial aplicados al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El programa científico del simposio está dirigido por el jefe del Servicio de Oncología Médica-Oncomet del CHUS, Rafael López, también profesor de la Facultad de Medicina de la USC, y se desarrollará bajo el lema El camino a la oncología de precisión.

De la investigación a la práctica clínica

La evolución del simposio en sus once ediciones refleja el propio recorrido de la biopsia líquida, una técnica que ha pasado en apenas una década de ser una curiosidad científica a situarse en el centro del debate sobre su estandarización en la práctica clínica diaria. El encuentro abordará cómo estas herramientas permiten analizar el cáncer a partir del material tumoral presente en distintos fluidos corporales, evitando procedimientos invasivos.

Uno de los ejes del programa será el análisis de test no invasivos avanzados, como el perfilado genómico integral en sangre, que posibilita la monitorización de la heterogeneidad tumoral y de los mecanismos de resistencia sin necesidad de realizar biopsias repetidas.

El simposio prestará también especial atención a la detección de biomarcadores circulantes, con especial protagonismo del ADN tumoral circulante (ctDNA) y del ARN circulante, herramientas clave para comprender tanto las mutaciones del tumor como su actividad biológica en tiempo real.

Enfermedad mínima residual e inteligencia artificial

Otro de los ámbitos con mayor proyección clínica que se debatirá en Santiago será el estudio de la enfermedad mínima residual, especialmente relevante en tumores como colon, pulmón, mama o vejiga. Este enfoque abre la puerta a ajustar tratamientos, reducir la quimioterapia innecesaria y avanzar hacia una medicina más personalizada.

La inteligencia artificial tendrá asimismo un papel destacado como herramienta para integrar datos moleculares, clínicos y de imagen, permitiendo desarrollar modelos predictivos más precisos y optimizar la toma de decisiones terapéuticas.