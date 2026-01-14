Santiago acogerá un laboratorio único en España para el desarrollo de procesadores cuánticos

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, durante la firma del convenio entre el CESGA y el IGFAE Xunta

Galicia dará un salto estratégico en investigación de vanguardia con la creación de un laboratorio cuántico compartido entre el Centro de Supercomputación de Galicia y el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, que tendrá su sede en Santiago de Compostela y permitirá a la comunidad entrar de lleno en la carrera internacional del diseño de procesadores cuánticos.

El convenio de colaboración fue firmado este miércoles por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López. La iniciativa cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros y dará lugar al IGFAE-CESGA Quantum Computing Lab, un espacio único en España en el ámbito de la física de partículas y nuclear.

Un laboratorio para diseñar procesadores cuánticos

El nuevo laboratorio estará orientado al desarrollo de un procesador cuántico propio, especialmente diseñado para la investigación en física de partículas, física nuclear y física fundamental. El acuerdo contempla la dotación de personal investigador, equipamiento científico avanzado e infraestructuras técnicas, combinando la experiencia del IGFAE en investigación básica con las capacidades computacionales y el soporte tecnológico especializado del CESGA.

Los recursos aportados por el CESGA estarán cofinanciados a través del PERTE Chip y de fondos propios de la Consellería de Ciencia, mientras que la USC asumirá la consolidación y sostenibilidad operativa del laboratorio.

Investigación de frontera y proyección internacional

Durante la presentación del proyecto, Román Rodríguez destacó que se trata de “líneas punteras de investigación que en los próximos años serán clave para dar respuestas innovadoras a los retos presentes”, subrayando además el papel de esta infraestructura para reforzar la proyección internacional de la I+D+i gallega y consolidar a Galicia como polo de referencia en tecnologías cuánticas.

El nuevo laboratorio cuántico permitirá a Galicia entrar en la carrera internacional del diseño de procesadores cuánticos

El laboratorio contará con una superficie de 60 metros cuadrados y se apoyará en instalaciones del IGFAE como sala blanca, laboratorios de microelectrónica, detectores gasosos y escintiladores, así como espacios de micromecanizado, metrología e irradiación. En la visita a las instalaciones participaron también la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; el director científico del CESGA, Lois Orosa; y el director del IGFAE, Carlos A. Salgado.

Líneas de trabajo y aplicaciones científicas

El Quantum Computing Lab abordará líneas de investigación en simulación cuántica analógica, plataformas experimentales —como átomos fríos, iones atrapados o cúbits superconductores— y metodologías de detección y mitigación de errores, con especial atención a la resiliencia frente a perturbaciones externas y radiación ambiental.

Entre sus aplicaciones, el laboratorio permitirá profundizar en el estudio de la estructura del núcleo atómico, realizar simulaciones avanzadas y explorar fenómenos como el plasma de quarks y gluones, un estado de la materia que se produce en grandes aceleradores de partículas como el CERN.