Santiago acogerá un laboratorio único en España para el desarrollo de procesadores cuánticos
El nuevo espacio CESGA-IGFAE contará con una inversión de 2,2 millones de euros y estará especializado en tecnologías cuánticas aplicadas a la física de partículas y nuclear
Galicia dará un salto estratégico en investigación de vanguardia con la creación de un laboratorio cuántico compartido entre el Centro de Supercomputación de Galicia y el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, que tendrá su sede en Santiago de Compostela y permitirá a la comunidad entrar de lleno en la carrera internacional del diseño de procesadores cuánticos.
El convenio de colaboración fue firmado este miércoles por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López. La iniciativa cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros y dará lugar al IGFAE-CESGA Quantum Computing Lab, un espacio único en España en el ámbito de la física de partículas y nuclear.
Un laboratorio para diseñar procesadores cuánticos
El nuevo laboratorio estará orientado al desarrollo de un procesador cuántico propio, especialmente diseñado para la investigación en física de partículas, física nuclear y física fundamental. El acuerdo contempla la dotación de personal investigador, equipamiento científico avanzado e infraestructuras técnicas, combinando la experiencia del IGFAE en investigación básica con las capacidades computacionales y el soporte tecnológico especializado del CESGA.
Los recursos aportados por el CESGA estarán cofinanciados a través del PERTE Chip y de fondos propios de la Consellería de Ciencia, mientras que la USC asumirá la consolidación y sostenibilidad operativa del laboratorio.
Investigación de frontera y proyección internacional
Durante la presentación del proyecto, Román Rodríguez destacó que se trata de “líneas punteras de investigación que en los próximos años serán clave para dar respuestas innovadoras a los retos presentes”, subrayando además el papel de esta infraestructura para reforzar la proyección internacional de la I+D+i gallega y consolidar a Galicia como polo de referencia en tecnologías cuánticas.
El laboratorio contará con una superficie de 60 metros cuadrados y se apoyará en instalaciones del IGFAE como sala blanca, laboratorios de microelectrónica, detectores gasosos y escintiladores, así como espacios de micromecanizado, metrología e irradiación. En la visita a las instalaciones participaron también la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; el director científico del CESGA, Lois Orosa; y el director del IGFAE, Carlos A. Salgado.
Líneas de trabajo y aplicaciones científicas
El Quantum Computing Lab abordará líneas de investigación en simulación cuántica analógica, plataformas experimentales —como átomos fríos, iones atrapados o cúbits superconductores— y metodologías de detección y mitigación de errores, con especial atención a la resiliencia frente a perturbaciones externas y radiación ambiental.
Entre sus aplicaciones, el laboratorio permitirá profundizar en el estudio de la estructura del núcleo atómico, realizar simulaciones avanzadas y explorar fenómenos como el plasma de quarks y gluones, un estado de la materia que se produce en grandes aceleradores de partículas como el CERN.
Nuevas alianzas en computación cuántica
En paralelo a este proyecto, el CESGA firmará un nuevo convenio con la Universidade de Vigo para la creación de un laboratorio mixto de computación cuántica óptica en el Vigo Quantum Communication Center, con una inversión de 2,4 millones de euros, ampliando así la red gallega de investigación en tecnologías cuánticas.