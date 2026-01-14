Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O XVII Santiago(é)Tapas contará con 48 locais participantes nas probas de preselección

O certame gastronómico celebrarase do 19 de febreiro ao 8 de marzo e presenta un incremento tanto de establecementos como de propostas culinarias

Redacción
14/01/2026 17:32
probas de preselección de Santiago(é)tapas
Representantes institucionais e do sector asistiron ás probas de preselección das tapas do XVII Santiago(é)Tapas no Mercado de Abastos
Concello de Santiago
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, e o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, visitaron hoxe a Aula Gastrocultural do Mercado de Abastos de Santiago onde se están a desenvolver as probas de preselección das tapas do XVII Santiago(é)Tapas. O concurso celebrarase do 19 de febreiro ao 8 de marzo.

Tamén interviron no acto a xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, a xerente da Praza, Marta Rey, e o coordinador do Xurado Técnico, o profesor do CIFP Compostela Xosé Quintáns. Ademais, asistiron representantes doutras entidades e empresas que colaboran co certame como o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), Martín Alemparte; Francisco Crespo, de Cash Record; Bruno Hermida, de Cafés Dromedario; Nuria Colmenero, da asociación de persoas celíacas de Galicia (ACEGA) e Fran Otero de Allwork.

Máis locais e tapas

Os asistentes a este acto puideron probar a tapa de La Bodeguilla de Santa Marta, un dos locais que rexenta Javier Míguez, hostaleiro compostelán que nunca faltou á cita co Santiago(é)Tapas. Comezou coa xa extinta Bodeguilla de San Roque na primeira edición do concurso e continuou despois ano tras ano con todos os seus proxectos.

Nesta ocasión, e tras unha incorporación de última hora, serán en total 48 os locais composteláns que pasarán por estas probas de preselección, o que supón 6 máis que na edición anterior, sendo a cifra máis alta desde que o concurso se desenvolve en febreiro.

Cómpre destacar ademais que 13 destes locais non participaron no certame do 2025. Segundo a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, este dato amosa tanto a capacidade do Santiago(é)Tapas para atraer novos establecementos coma o acerto no cambio de datas de celebración do concurso de novembro a febreiro para fomentar a desestacionalización do sector

Entre os 48 locais presentarán, ata este venres na Aula Gastrocultural do Mercado de Abastos, un total de 73 tapas, unha cifra que medra en 5 propostas con respecto ao ano pasado. Durante estes días o Xurado Técnico está a avaliar as receitas e degustando os petiscos para seleccionar os que finalmente participarán no certame.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción