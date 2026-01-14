Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos

O estudo analiza a evolución económica da eurorrexión Galicia–Norte de Portugal e destaca os circuítos curtos de alimentación como eixo estratéxico

Redacción
14/01/2026 17:35
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia
Concello de Santiago
O Eixo Atlántico presentou esta mañá o Informe Socioeconómico Anual 2024, nun acto celebrado na sede do Consello Económico e Social (CES) de Santiago de Compostela, no que participou a rexedora compostelá,  Goretti Sanmartín. O informe foi elaborado por Fernando González Laxe, catedrático emérito de Economía Aplicada na Universidade da Coruña e expresidente da Xunta de Galicia; e Arlindo Cunha, catedrático de Economía da Universidade Católica do Porto, quen tamén foi ministrode Agricultura no goberno de Cavaco Silva e ministro das Cidades no goberno de Durão Barroso.

A alcaldesa destacou que "os concellos teñen un papel clave á hora de construír seguridade alimentaria desde o local" no marco dos "circuítos curtos de alimentación e as canles directas entre produtoras e produtores e as persoas consumidoras". "Os concellos temos ferramentas para garantir esa seguridade alimentaria. A forma de mercar e abastecernos é tamén unha maneira de posicionarnos e de apostar por un modelo máis xusto e próximo", sinalou.

A rexedora defendeu que "non se trata de pecharse ao mundo, senón de reducir riscos e de que unha parte esencial do abastecemento se constrúa desde o territorio", para o cal considerou imprescindible incorporar ás mulleres, que continúan sendo fundamentais no sector rural e en todo o proceso. "Hai que apoialas pola igualdade e polo relevo xeracional", engadiu.

Fotografía analítica da economía da eurorrexión

Este informe socioeconómico constitúe unha fotografía analítica conxunta da economía da eurorrexión Galicia–Norte de Portugal, realizada desde a perspectiva das cidades que conforman o sistema urbano do Eixo Atlántico. O documento ofrece unha visión integrada da evolución económica, social e territorial, poñendo en valor o papel dos concellos como motor de desenvolvemento.

Un dos eixos centrais do informe é a alimentación e a seguridade alimentaria, unha prioridade estratéxica da Unión Europea que adquiriu maior relevancia tras a crise da COVID-19 e as recentes tensións xeopolíticas. Neste ámbito, o estudo destaca o papel clave dos concellos, tanto en contornas urbanas como rurais, a través de iniciativas como hortos urbanos, mercados de produtores e feiras de produtos locais, que reforzan a economía de proximidade e a resiliencia do sistema alimentario.

O informe subliña especialmente a importancia da acción municipal nos territorios rurais, onde estas iniciativas contribúen de forma directa a mellorar os ingresos dos produtores e a valorizar a produción local e a súa estacionalidade. Así mesmo, sinala a necesidade de avanzar cara unha maior organización da produción local, especialmente en territorios caracterizados pola pequena propiedade, como Galiciae o Norte de Portugal, promovendo o papel das cooperativas e organizacións de produtores.

Entre as propostas destacadas, o estudo propón o impulso de circuítos curtos de abastecemento alimentario, o subministramento de produtos locais a comedores públicos e entidades sociais, e a incorporación progresiva do comercio minorista local, acompañadas de apoio técnico aos agricultores para garantira regularidade da produción e o cumprimento da normativa europea, con financiamento a través dos programas PEPAC de Portugal e de España.

