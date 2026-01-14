Mi cuenta

Santiago de Compostela

Las claves de la candidatura de María José López Couso al rectorado de la USC

La catedrática presentó en la Facultade de Filoloxía una propuesta que combina participación, excelencia académica y compromiso social

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 13:10
María José López Couso, candidata a rectora de la USC
María José López Couso, candidata a rectora de la USC
La catedrática de Filología Inglesa María José López Couso presentó este miércoles en Santiago de Compostela su candidatura al Rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela, con un proyecto articulado en torno a la gobernanza participativa, el bienestar de la comunidad universitaria y una universidad conectada con las necesidades reales del territorio. El acto tuvo lugar en la Facultade de Filoloxía, donde la candidata dio a conocer tanto las líneas programáticas como el equipo que la acompañará en estas elecciones de 2026. 

El acto tuvo lugar la mañana de este miércoles en la Facultade de Filoloxía
El acto tuvo lugar la mañana de este miércoles en la Facultade de Filoloxía
Cedida

El programa presentado en Santiago se estructura alrededor de varios ejes estratégicos, con un elemento transversal centrado en reforzar una gobernanza más participativa y transparente. Entre las medidas destacadas figura la creación de un presupuesto participativo, destinado a atender necesidades detectadas por la propia comunidad universitaria, y el impulso de mecanismos estables de escucha y diálogo con los distintos colectivos de la USC. 

El estudiantado y el bienestar, en el centro

El estudiantado ocupa un lugar central en la propuesta de López Couso, con la creación de un "plan de participación estudantil" de carácter plurianual que reconozca formas de implicación más allá del ámbito académico, integrando cultura, deporte, voluntariado y representación institucional. Esta línea se completa con un compromiso explícito con el bienestar de toda la comunidad universitaria y con una universidad más presente y activa en su entorno social. Investigación, docencia y transformación digital

En el ámbito académico, la candidatura apuesta por reforzar la investigación, la calidad docente y la transferencia de conocimiento, con el objetivo de atraer y retener talento y garantizar el relevo generacional del profesorado. A ello se suma una estrategia de transformación digital, orientada a simplificar procedimientos, reducir la carga burocrática y incorporar de forma responsable la inteligencia artificial en la gestión y en la docencia. 

Amplia trayectoria académica y un equipo diverso

María José López Couso cuenta con una larga trayectoria docente, investigadora y de gestión dentro de la USC. Ha sido decana de la Facultade de Filoloxía durante ocho años y vicerrectora en dos etapas consecutivas, con responsabilidades en titulaciones e internacionalización. Su carrera académica incluye más de 70 publicaciones científicas internacionales, la participación en numerosos proyectos competitivos y estancias en universidades europeas de referencia, lo que sitúa su candidatura en un perfil claramente orientado a la excelencia académica y a la proyección internacional

Asimismo, su equipo de gobierno propuesto está integrado por once personas, siete mujeres y cuatro hombres, procedentes de once centros diferentes de la USC y de áreas de conocimiento muy diversas. La estructura contempla nueve vicerrectorías y una Secretaría Xeral, con perfiles que combinan experiencia en gestión universitaria y trayectoria académica vinculada a las áreas que asumirían. 

Aunque la presentación en Santiago puso el foco en el conjunto de la institución, López Couso reiteró su apoyo estratégico al Campus de Lugo, entendiendo la USC como una universidad plural y vertebrada territorialmente, capaz de generar conocimiento, innovación y desarrollo sostenible desde todos sus campus.

