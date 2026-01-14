La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde

La huelga sanitaria de ámbito estatal convocada contra el borrador del Estatuto Marco promovido por el Gobierno central tuvo un impacto prácticamente inexistente en Santiago de Compostela durante el turno de tarde. En el caso del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), no se registró seguimiento alguno del paro en esa franja horaria.

Los datos correspondientes exclusivamente al turno de tarde sitúan a Santiago entre las áreas con menor incidencia de la movilización en el conjunto de la sanidad pública gallega. Mientras que en otras ciudades se alcanzaron porcentajes de participación más elevados, en la capital gallega la actividad hospitalaria se desarrolló con normalidad.

Atención primaria: seguimiento muy reducido

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza fue del 1,82 % en el turno de tarde, una cifra sensiblemente inferior a la media autonómica, que se situó en el 5,09 %.

Este porcentaje coloca al área compostelana entre las de menor adhesión a la convocatoria, muy por debajo de otras zonas sanitarias gallegas donde el paro tuvo una mayor incidencia durante esa misma franja horaria.

Comparativa con otros hospitales gallegos

A nivel hospitalario, el seguimiento medio de la huelga en Galicia durante el turno de tarde fue del 3,77 %, aunque con importantes diferencias territoriales. Complejos como los de Ourense o Pontevedra superaron el 10 % de participación, mientras que en Santiago y Ferrol no se contabilizó personal en huelga.