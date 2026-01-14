La huelga estatal de médicos alcanza un 25% de seguimiento en el CHUS

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS) Archivo

El seguimiento de la huelga estatal de médicos convocada contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central ha alcanzado en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) un 24,56% en el turno de mañana, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

De acuerdo con esta información, el hospital de Santiago se sitúa ligeramente por debajo de la media registrada en el conjunto de los grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde, donde el seguimiento ha sido del 26,27% en esa franja horaria.

Impacto en el hospital de Santiago

El dato del CHUS refleja que casi uno de cada cuatro profesionales médicos ha secundado el paro durante la mañana de este miércoles. La cifra se enmarca dentro de un seguimiento desigual en los principales centros hospitalarios de Galicia, con porcentajes que oscilan entre el 16,79% registrado en A Coruña y el 35,96% contabilizado en Vigo.

El centro educativo Dolores Ramos acoge un taller sobre movimiento y desarrollo en la infancia dirigido a familias Más información

En el conjunto de la actividad hospitalaria gallega, el seguimiento del paro se ha situado en el 25,43%, mientras que en los hospitales comarcales ha descendido hasta el 16,24%, según los mismos datos oficiales.

Menor seguimiento en atención primaria en el área de Santiago

En lo que respecta a la atención primaria, el impacto de la huelga ha sido notablemente inferior en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, donde el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 4,4%. Este porcentaje se sitúa por debajo de la media gallega en este nivel asistencial, que Sanidade cifra en el 5,96%.

La Consellería de Sanidade ha informado de que el seguimiento global en Galicia durante el turno de mañana ha sido del 19,99%, superando el 25% en los grandes hospitales del Sergas, mientras que en entidades sanitarias como el 061, Galaria o ADOS el paro ha alcanzado el 3,95%.

Los datos corresponden exclusivamente al turno de mañana y forman parte del balance provisional ofrecido por la Administración autonómica sobre el desarrollo de la jornada de huelga en el sistema sanitario público.