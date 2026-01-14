Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'

Míriam Louzao se compromete a seguir negociando con las aerolíneas para reforzar Santiago como aeropuerto central de Galicia tras la pérdida de medio millón de usuarios

Agencias
14/01/2026 17:37
La concejala de Turismo valoró los datos de los pasajeros del aeropuerto de Santiago durante la presentación de la programación de la Banda Municipal
La concejala de Turismo de Santiago de Compostela, Míriam Louzao, ha instado a "no caer en el catastrofismo" ante la pérdida de medio millón de pasajeros en Lavacolla el pasado año, ya que ve los más de 3 millones de pasajeros registrados como un dato "relevante". Mientras, se ha comprometido a seguir "negociando" con las compañías para situar al aeropuerto como el "central y principal" de Galicia.

Así se ha pronunciado este miércoles en declaraciones a los medios en la rueda de prensa de presentación de la programación de la Banda Municipal. La edila también se queda con la parte "positiva" de las "necesarias obras" que arrancaron esta madrugada y obligarán al cierre de las instalaciones aeroportuarias entre el 22 de abril y el 27 de mayo.

Aeropuerto de Santiago de Compostela

El aeropuerto de Santiago perdió medio millón de pasajeros en 2025

Más información

En este sentido, ha asegurado que ya se preveía el descenso registrado debido a varias cuestiones. "Alguna" de ellas le parece "positiva", como el trasvase de usuarios al ferrocarril, pues se trata de "un medio de transporte más ecológico".

"Otras cuestiones, como la marcha de determinadas compañías, nos preocuparon y nos ocuparon. El resultado está ahí", ha expuesto. De este modo, ha destacado las "cuatro nuevas conexiones internacionales y el aumento de frecuencias" que se producirá tras la reapertura del aeropuerto con vuelos directos a Marrakech, Ámsterdam, Cork y Nueva Jersey.

Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

Las obras de la pista del aeropuerto de Santiago comienzan la noche de este martes

Más información

Además, la concejala ha ensalzado las reuniones y negociaciones llevadas a cabo con Aena que desembocaron en la ampliación de incentivos para las aerolíneas que operan en aeropuertos con menos de 3,5 millones de pasajeros, en el que se incluye el santiagués.

Con todo, como ya ha realizado en anteriores ocasiones, ha criticado que la Xunta de Galicia no haya respondido de forma "positiva" a sus llamamientos para efectuar en Galicia una "política aeroportuaria de país".

