Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Intercambio internacional en Rois: a mocidade de Xeorxia e Italia coñece a realidade galega

A visita dá continuidade ás viaxes realizadas pola mocidade roisense o pasado verán a ambos destinos

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 13:16
Foto de familia dos participantes no intercambio
Foto de familia dos participantes no intercambio
Concello de Rois
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Un grupo de corenta mozas e mozos procedentes de Xeorxia e Venecia participa estes días en Rois nunha xornada de convivencia enmarcada nun programa de intercambio xuvenil internacional, que dá continuidade ás viaxes realizadas pola mocidade do municipio a estes destinos durante o pasado verán.

A recepción oficial tivo lugar no auditorio do Multiúsos, onde unha delegación municipal encabezada polo alcalde de Rois, Ramón Tojo, deu a benvida ao grupo visitante. No acto tamén participaron os concelleiros Mercedes Basante, Victoria Quiroga e Manolo Cobas, nun encontro que serviu para poñer en valor a aposta do Concello polos intercambios internacionais como ferramenta educativa e cultural. 

Visitas institucionais e proxectos sociais

Ao longo da xornada, o grupo desprazouse a Sorribas para coñecer o traballo da asociación de persoas con discapacidade intelectual AMIPA, achegándose á súa actividade social e integradora. A continuación, os participantes visitaron o Campus Tecnolóxico de Cortizo, onde tiveron ocasión de coñecer de primeira man un dos proxectos empresariais máis relevantes do ámbito industrial galego.

La banda compostelana Ailá

Ailá lleva la música tradicional gallega al mayor festival de invierno de Europa

Más información

A estadía en Galicia inclúe tamén unha vertente institucional. No marco do programa, o grupo foi recibido no Parlamento de Galicia, nun encontro co deputado Ángel Conde no que participou o concelleiro roisense Manolo Cobas. 

Cultura, música tradicional e convivencia

A parte cultural tivo un papel destacado coa visita á Casa de Rosalía de Castro, que permitiu ao grupo achegarse á figura da escritora máis universal de Galicia. A xornada completouse cunha mostra de música tradicional galega, a cargo da agrupación de cantareiras das Amas de Casa de Rois, e cun momento de convivencia arredor dunha degustación de chocolate con churros. 

Esta visita constitúe a segunda fase dun intercambio xuvenil internacional que levou o pasado verán a mozos e mozas de Rois, Tordoia e A Laracha a Venecia e Xeorxia. Entre finais de xuño e comezos de xullo, a mocidade roisense viaxou a Venecia a través dun intercambio coa escola técnica profesional IIS Vendramin Corner, mentres que en xullo se desprazou a Xeorxia convidada polo centro de lingua e cultura españolas Abanico.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción