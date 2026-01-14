Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Festivos y puentes Santiago de Compostela 2026 | Así queda el calendario laboral de la capital gallega

El calendario combina festivos nacionales, autonómicos y locales, incluyendo martes de Carnaval y Ascensión

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 12:38
Fiesta San Juan
La fiesta de San Juan, celebrada cada 24 de junio, es uno de los festivos autonómicos que Galicia incorpora al calendario cuando otros días de ámbito estatal coinciden en fin de semana
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El calendario laboral de Santiago de Compostela para 2026 incluye una combinación de festivos nacionales, autonómicos y locales que beneficiarán tanto a quienes viven como a quienes trabajan en la ciudad, ofreciendo oportunidades para descansos y puentes a lo largo del año. Festivos nacionales y autonómicos

Reunión entre representantes do Concello de Santiago e da Asociación Brañas da Portela

O Concello de Santiago estuda melloras de transporte, viario e saneamento para A Portela e Vrins

Más información

De acuerdo con el calendario laboral en Galicia para 2026, estas son las fechas de carácter nacional o autonómico que se consideran festivas en Santiago de Compostela:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo

  • 6 de enero (martes): Epifanía del Señor (Día de Reyes)

  • 19 de marzo (jueves): Día de San José, festivo autonómico en Galicia

  • 2 de abril (jueves) y 3 de abril (viernes): Jueves y Viernes Santo, parte de la Semana Santa

  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

  • 17 de mayo (domingo): Día das Letras Galegas

  • 24 de junio (miércoles): San Juan, festivo autonómico tradicional en Galicia

  • 25 de julio (sábado): Día Nacional de Galicia / Santiago Apóstol, fiesta de especial relevancia para la ciudad

  • 15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

  • 12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

  • 1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

  • 6 de diciembre (domingo): Día de la Constitución

  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

  • 25 de diciembre (viernes): Navidad

En el calendario de 2026, dos de los festivos estatales de carácter obligatorio coinciden en domingo: el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. De acuerdo con la normativa estatal, las comunidades autónomas pueden sustituir estos festivos cuando caen en fin de semana, y en este caso Galicia ha optado por trasladar esos días no laborables al 19 de marzo, festividad de San José, y al 24 de junio, día de San Juan.

Además, conviene tener en cuenta que el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, también se celebrará en domingo en 2026, por lo que no se incorpora como festivo dentro del calendario laboral autonómico de ese año.

Festivos municipales

Además de los festivos generales, Santiago de Compostela cuenta con dos días festivos municipales que se suman al calendario:

  • 17 de febrero (martes): Martes de Entroido (Carnaval), una festividad vinculada a las celebraciones culturales y populares de la ciudad.

  • 14 de mayo (jueves): Fiesta de la Ascensión, que tiene tradición local y es festivo oficial en el municipio.

Posibles puentes y aprovechamientos

El calendario de 2026 presenta varias ocasiones interesantes para planificar descansos más largos aprovechando la combinación de festivos con fines de semana o períodos consecutivos de días no laborables:

  • Semana Santa (2 y 3 de abril), con Jueves y Viernes Santo alineados con el fin de semana.

  • Día del Trabajo (1 de mayo, viernes), que puede dar lugar a un fin de semana largo.

  • Fiesta Nacional (12 de octubre, lunes), que crea un puente natural.

Si bien algunos festivos pueden coincidir con fines de semana (como el 25 de julio o el 15 de agosto), el conjunto anual ofrece un total de días de descanso significativos, combinando celebraciones de ámbito nacional, autonómico y local que conforman el calendario laboral para 2026 en Santiago de Compostela.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción