Festivos y puentes Santiago de Compostela 2026 | Así queda el calendario laboral de la capital gallega

La fiesta de San Juan, celebrada cada 24 de junio, es uno de los festivos autonómicos que Galicia incorpora al calendario cuando otros días de ámbito estatal coinciden en fin de semana

El calendario laboral de Santiago de Compostela para 2026 incluye una combinación de festivos nacionales, autonómicos y locales que beneficiarán tanto a quienes viven como a quienes trabajan en la ciudad, ofreciendo oportunidades para descansos y puentes a lo largo del año. Festivos nacionales y autonómicos

De acuerdo con el calendario laboral en Galicia para 2026, estas son las fechas de carácter nacional o autonómico que se consideran festivas en Santiago de Compostela:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

6 de enero (martes): Epifanía del Señor (Día de Reyes)

19 de marzo (jueves): Día de San José, festivo autonómico en Galicia

2 de abril (jueves) y 3 de abril (viernes): Jueves y Viernes Santo, parte de la Semana Santa

1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

17 de mayo (domingo): Día das Letras Galegas

24 de junio (miércoles): San Juan, festivo autonómico tradicional en Galicia

25 de julio (sábado): Día Nacional de Galicia / Santiago Apóstol, fiesta de especial relevancia para la ciudad

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (domingo): Día de la Constitución

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

En el calendario de 2026, dos de los festivos estatales de carácter obligatorio coinciden en domingo: el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. De acuerdo con la normativa estatal, las comunidades autónomas pueden sustituir estos festivos cuando caen en fin de semana, y en este caso Galicia ha optado por trasladar esos días no laborables al 19 de marzo, festividad de San José, y al 24 de junio, día de San Juan.

Además, conviene tener en cuenta que el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, también se celebrará en domingo en 2026, por lo que no se incorpora como festivo dentro del calendario laboral autonómico de ese año.

Festivos municipales

Además de los festivos generales, Santiago de Compostela cuenta con dos días festivos municipales que se suman al calendario:

17 de febrero (martes): Martes de Entroido (Carnaval), una festividad vinculada a las celebraciones culturales y populares de la ciudad.

14 de mayo (jueves): Fiesta de la Ascensión, que tiene tradición local y es festivo oficial en el municipio.

Posibles puentes y aprovechamientos

El calendario de 2026 presenta varias ocasiones interesantes para planificar descansos más largos aprovechando la combinación de festivos con fines de semana o períodos consecutivos de días no laborables:

Semana Santa (2 y 3 de abril), con Jueves y Viernes Santo alineados con el fin de semana.

Día del Trabajo (1 de mayo, viernes), que puede dar lugar a un fin de semana largo.

Fiesta Nacional (12 de octubre, lunes), que crea un puente natural.

Si bien algunos festivos pueden coincidir con fines de semana (como el 25 de julio o el 15 de agosto), el conjunto anual ofrece un total de días de descanso significativos, combinando celebraciones de ámbito nacional, autonómico y local que conforman el calendario laboral para 2026 en Santiago de Compostela.