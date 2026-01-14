Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El sindicalismo de servicios debate en Santiago el futuro del empleo, la movilidad y el consumo

El I Comité Federal de la federación se celebra este jueves en el Hotel Puerta del Camino con la participación de representantes estatales y autonómicos

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 14:21
Hotel Oca Puerta del Camino
El Hotel Puerta del Camino, en el barrio de San Lázaro de Santiago, acoge la celebración del I Comité Federal de FeSMC-UGT
Santiago de Compostela acogerá este jueves 15 de enero, a partir de las 10.30 horas, el I Comité Federal de FeSMC-UGT, una cita en la que la federación de Servicios, Movilidad y Consumo analizará la situación actual de los sectores que representa y definirá líneas de trabajo y propuestas para los próximos meses. El encuentro se celebrará en el Hotel Puerta del Camino, en el barrio de San Lázaro.

El Comité Federal es el máximo órgano de dirección del sindicato entre congresos y reunirá en Santiago a la Comisión Ejecutiva de FeSMC-UGT, encabezada por su secretario general, Antonio Oviedo, junto a delegados y delegadas procedentes de todo el Estado. A

Santiago se convierte en la capital de la oncología de precisión durante tres días

Más información

El acto de apertura, previsto para las 10.30 horas, estará abierto a los medios de comunicación y contará con la intervención del secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, así como del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La sesión inaugural será clausurada por el secretario general de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo

La jornada se cerrará a partir de las 19.00 horas, también con acceso para los medios, con la intervención del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, tras la cual tomará de nuevo la palabra el secretario general de FeSMC-UGT para poner fin al Comité Federal.

