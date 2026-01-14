Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial

La concejala de Turismo rechaza el carácter recaudatorio de los dispositivos y responde a las críticas del PP 

Agencias
14/01/2026 17:36
míriam louzao
Míriam Louzao explicó la postura del gobierno municipal sobre la implantación de radares
Concello de Santiago
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La concejala de Turismo de Santiago de Compostela, Míriam Louzao, ha defendido este miércoles que la implementación de nuevos radares en la capital gallega se debe a una "cuestión de seguridad y no recaudatoria".

Preguntada por los medios, Louzao ha defendido la existencia de informes de tráfico que indican que son zonas "en las que se deben colocar radares". Así, ha señalado al ejemplo de las nuevas señalizaciones instaladas en el radar de Conxo como evidencia de que el Ayuntamiento busca que los conductores "bajen la velocidad, no recaudar".

Imagen de archivo de un radar de control de velocidad

Primeras reacciones a los nuevos radares de Santiago: "Priorizan la sanción frente a la prevención"

Más información

En este sentido, ha sostenido que el aumento en la previsión de recaudación del departamento de tráfico se debe a que "han detectado que, cuando se coloca un nuevo elemento, sube la recaudación para luego volver a bajar cuando la ciudadanía sabe que hay ese radar".

Borja Verea

Borja Verea lamenta que Sanmartín dedique "solo un 1% de su tiempo" a atender a los vecinos

Más información

Respuesta a las críticas del PP

Por otra parte, ha calificado de "lamentable" la crítica del portavoz del PP, Borja Verea, a la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín. El popular censuró, tras el anuncio de las futuras reuniones para atender las peticiones de particulares, que la regidora dedique "un 1% de su tiempo" a los vecinos.

Louzao, en respuesta a las críticas de la oposición, ha definido como "lamentable" que la "única forma que tenga Verea de hacer oposición sea insultando al equipo de gobierno" independientemente de lo que este proponga o realice.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción
probas de preselección de Santiago(é)tapas

O XVII Santiago(é)Tapas contará con 48 locais participantes nas probas de preselección
Redacción