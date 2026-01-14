El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial

Míriam Louzao explicó la postura del gobierno municipal sobre la implantación de radares Concello de Santiago

La concejala de Turismo de Santiago de Compostela, Míriam Louzao, ha defendido este miércoles que la implementación de nuevos radares en la capital gallega se debe a una "cuestión de seguridad y no recaudatoria".

Preguntada por los medios, Louzao ha defendido la existencia de informes de tráfico que indican que son zonas "en las que se deben colocar radares". Así, ha señalado al ejemplo de las nuevas señalizaciones instaladas en el radar de Conxo como evidencia de que el Ayuntamiento busca que los conductores "bajen la velocidad, no recaudar".

En este sentido, ha sostenido que el aumento en la previsión de recaudación del departamento de tráfico se debe a que "han detectado que, cuando se coloca un nuevo elemento, sube la recaudación para luego volver a bajar cuando la ciudadanía sabe que hay ese radar".

Respuesta a las críticas del PP

Por otra parte, ha calificado de "lamentable" la crítica del portavoz del PP, Borja Verea, a la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín. El popular censuró, tras el anuncio de las futuras reuniones para atender las peticiones de particulares, que la regidora dedique "un 1% de su tiempo" a los vecinos.

Louzao, en respuesta a las críticas de la oposición, ha definido como "lamentable" que la "única forma que tenga Verea de hacer oposición sea insultando al equipo de gobierno" independientemente de lo que este proponga o realice.