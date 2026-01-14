Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El centro educativo Dolores Ramos acoge un taller sobre movimiento y desarrollo en la infancia dirigido a familias

Las fisioterapeutas Ana Cagide y Paula Carnota impartirán la charla el 22 de enero dentro de las VIII Jornadas de Educación Infantil

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 11:24
Todas las charlas del programa se celebran a las 16.00 horas en el CEI Dolores Ramos
Todas las charlas del programa se celebran a las 16.00 horas en el CEI Dolores Ramos
Cedida
El CEI Dolores Ramos – Manuel Peleteiro continúa desarrollando las VIII Jornadas de Educación Infantil con una nueva sesión dirigida a familias, que se celebrará el jueves 22 de enero, a las 16.00 horas, en sus instalaciones de Santiago de Compostela.

La charla, titulada Moverse para crecer: el juego como motor de desarrollo, será impartida por las fisioterapeutas Ana Cagide y Paula Carnota, y abordará la importancia del movimiento libre, la observación de los hitos motores y el papel del juego en el desarrollo físico y emocional de los niños y niñas en las primeras etapas de la vida. 

La sesión está concebida como una experiencia de aprendizaje para las familias, con el objetivo de ofrecer herramientas útiles para acompañar el crecimiento infantil desde una mirada respetuosa con el desarrollo natural. Durante el encuentro se presentarán casos prácticos y se compartirán consejos aplicables al día a día, poniendo el foco en cómo el juego se convierte en un elemento clave del aprendizaje temprano.

Esta segunda charla cuenta además con la colaboración de IPo Escuela de mamás, reforzando el enfoque formativo y divulgativo de las jornadas.

Inscripción gratuita y servicio de ludoteca

Todas las charlas del programa se celebran a las 16.00 horas en el CEI Dolores Ramos. La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción previa, y las familias dispondrán de servicio de ludoteca durante el desarrollo de las sesiones.

Tras esta cita, las jornadas continuarán el 12 de febrero, con una charla sobre primeros auxilios pediátricos, y el 12 de marzo, con una reflexión sobre tecnología y experiencia educativa.

De forma paralela, el centro celebrará una jornada de puertas abiertas el 28 de enero, a partir de las 15.30 horas, para que las familias interesadas puedan conocer las aulas y el proyecto educativo del centro de primera mano. Para participar será necesario inscribirse previamente, con opción de solicitar una visita personalizada.

