Diana Parente, única muller inspectora principal da Policía Local en Galicia, entre os novos nomeamentos en Santiago
A Policía Local de Santiago reforza a súa estrutura de mando coa incorporación dunha inspectora principal e catro novos inspectores tras procesos de promoción interna
A Policía Local de Santiago reforza a súa estrutura de mando coa incorporación dunha inspectora principal e de catro novos inspectores, todos eles procedentes de procesos de promoción interna e mobilidade convocados pola Academia Galega de Seguridade Pública. Estes nomeamentos supoñen un avance relevante tanto no ámbito organizativo do corpo como no da igualdade.
Diana Parente Pampín convértese así na única muller que ocupa na actualidade o posto de inspectora principal en todos os corpos de Policía Local de Galicia. A súa traxectoria está marcada por fitos pioneiros: en 2013 foi a primeira muller oficial da Policía Local de Santiago e, en 2019, a primeira inspectora.
Xunto a ela, a Xunta de Goberno nomeou tamén catro novos inspectores: Sergio Mariño Ruza, José Noya Vázquez, José Luis Castro Eitor e Antonio Malvido Lojo, que superaron o proceso selectivo de acceso á categoría de inspector nos corpos da Policía Local de Galicia. A súa incorporación contribúe a consolidar unha estrutura de mando máis ampla e preparada para asumir os retos actuais da seguridade e da convivencia na cidade.
No marco destes nomeamentos, a nova inspectora principal e os novos inspectores foron recibidos pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e polo concelleiro de Convivencia, Xan Duro, que lles trasladaron os seus parabéns e o agradecemento polo traballo desenvolvido ao longo das súas carreiras profesionais.
Con estas incorporacións, a Policía Local de Santiago pasa a contar con catro inspectores principais e cinco inspectores, fortalecendo así a súa capacidade operativa e de coordinación.