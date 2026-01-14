Carlangas regresa con 'Podría ser peor', su nuevo single junto a Leiva

El videoclip de 'Podría ser peor' ya está disponible en las plataformas digitales Redacción

El cantante compostelano Carlangas inicia una nueva etapa artística con el lanzamiento de 'Podría ser peor', el primer adelanto de su próximo álbum, previsto para la primavera de 2026. Lo hace acompañado por Leiva, una de las voces más reconocidas de la música en español, en una colaboración que marca un punto de encuentro entre el rock de autor y el indie nacional.

El nuevo single llega poco más de un año después de la publicación de Bailódromo, Vol. 1 y se presenta como una declaración de intenciones. Con un estribillo que funciona como mantra inmediato y un tono irónico que atraviesa toda la canción, “Podría ser peor” se apoya en la complicidad entre ambos artistas para construir uno de los temas más directos y reconocibles de esta nueva etapa.

Regreso al nervio rockero

En lo musical, la canción recupera la electricidad y el nervio rockero que han marcado buena parte de la trayectoria de Carlangas. Las guitarras vuelven a ocupar un lugar central, en un claro guiño al ADN sonoro que el artista desarrolló durante más de una década al frente de Novedades Carminha. Válvulas, distorsión y melodías redondas anticipan un disco en el que el rock volverá a ser protagonista.

La simbiosis entre las señas de identidad de Carlangas y Leiva se traduce en un tema de vocación popular, diseñado para permanecer, que refuerza la dimensión melódica del proyecto sin renunciar a la contundencia.