Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Carlangas regresa con 'Podría ser peor', su nuevo single junto a Leiva

El artista compostelano anticipa un álbum previsto para la primavera de 2026 y recupera el pulso rockero de sus orígenes

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 11:33
El videoclip de 'Podría ser peor' ya está disponible en las plataformas digitales
El videoclip de 'Podría ser peor' ya está disponible en las plataformas digitales
Redacción
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El cantante compostelano Carlangas inicia una nueva etapa artística con el lanzamiento de 'Podría ser peor', el primer adelanto de su próximo álbum, previsto para la primavera de 2026. Lo hace acompañado por Leiva, una de las voces más reconocidas de la música en español, en una colaboración que marca un punto de encuentro entre el rock de autor y el indie nacional.

El nuevo single llega poco más de un año después de la publicación de Bailódromo, Vol. 1 y se presenta como una declaración de intenciones. Con un estribillo que funciona como mantra inmediato y un tono irónico que atraviesa toda la canción, “Podría ser peor” se apoya en la complicidad entre ambos artistas para construir uno de los temas más directos y reconocibles de esta nueva etapa. 

Regreso al nervio rockero

En lo musical, la canción recupera la electricidad y el nervio rockero que han marcado buena parte de la trayectoria de Carlangas. Las guitarras vuelven a ocupar un lugar central, en un claro guiño al ADN sonoro que el artista desarrolló durante más de una década al frente de Novedades Carminha. Válvulas, distorsión y melodías redondas anticipan un disco en el que el rock volverá a ser protagonista.

La simbiosis entre las señas de identidad de Carlangas y Leiva se traduce en un tema de vocación popular, diseñado para permanecer, que refuerza la dimensión melódica del proyecto sin renunciar a la contundencia.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción