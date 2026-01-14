Boqueixón invierte casi 54.000 euros en mejorar el punto limpio de Sergude

Vista general del punto limpio de Sergude, en Boqueixón, tras las obras de mejora realizadas por el Concello Cedida

El Concello de Boqueixón ha invertido casi 54.000 euros en la mejora del punto limpio de Sergude, una actuación destinada a optimizar la recogida de residuos, reforzar la seguridad de las instalaciones y facilitar un uso más adecuado por parte de la ciudadanía.

Los trabajos realizados permitieron mejorar las infraestructuras existentes, renovar los contenedores y reforzar el control de acceso en la zona de almacenamiento, además de incorporar nuevos elementos informativos para un uso más claro y ordenado del servicio.

Entre las actuaciones ejecutadas figura la impermeabilización de la caseta de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), con una superficie de 85 metros cuadrados, así como la mejora del cierre perimetral en uno de los laterales de la instalación, con una longitud aproximada de 35 metros.

Además, el punto limpio cuenta ahora con un sistema de videovigilancia, dotado de videocámaras con notificación y visualización en remoto, lo que permitirá incrementar el control y la seguridad de todo el recinto.

Nuevos contenedores y señalización informativa

La actuación incluyó también la renovación de seis contenedores metálicos, cada uno con una capacidad de 30 metros cúbicos, así como la instalación de una nueva señalización. En concreto, se colocaron dos placas informativas de identificación del punto limpio, catorce señales rectangulares de PVC para indicar los distintos tipos de vertidos y un panel informativo con las normas de uso de las instalaciones. Ubicación y horarios de apertura

El punto limpio de Boqueixón se encuentra situado en la entrada del polígono empresarial de Sergude. Su horario de apertura es los miércoles, de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.