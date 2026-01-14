Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Boqueixón invierte casi 54.000 euros en mejorar el punto limpio de Sergude

La actuación incluye mejoras en las instalaciones, control de accesos y un sistema de videovigilancia

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 13:42
Vista general del punto limpio de Sergude, en Boqueixón, tras las obras de mejora realizadas por el Concello
Vista general del punto limpio de Sergude, en Boqueixón, tras las obras de mejora realizadas por el Concello
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de Boqueixón ha invertido casi 54.000 euros en la mejora del punto limpio de Sergude, una actuación destinada a optimizar la recogida de residuos, reforzar la seguridad de las instalaciones y facilitar un uso más adecuado por parte de la ciudadanía.

Los trabajos realizados permitieron mejorar las infraestructuras existentes, renovar los contenedores y reforzar el control de acceso en la zona de almacenamiento, además de incorporar nuevos elementos informativos para un uso más claro y ordenado del servicio. 

Foto de familia dos participantes no intercambio

Intercambio internacional en Rois: a mocidade de Xeorxia e Italia coñece a realidade galega

Más información

Entre las actuaciones ejecutadas figura la impermeabilización de la caseta de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), con una superficie de 85 metros cuadrados, así como la mejora del cierre perimetral en uno de los laterales de la instalación, con una longitud aproximada de 35 metros.

Además, el punto limpio cuenta ahora con un sistema de videovigilancia, dotado de videocámaras con notificación y visualización en remoto, lo que permitirá incrementar el control y la seguridad de todo el recinto. 

Nuevos contenedores y señalización informativa

La actuación incluyó también la renovación de seis contenedores metálicos, cada uno con una capacidad de 30 metros cúbicos, así como la instalación de una nueva señalización. En concreto, se colocaron dos placas informativas de identificación del punto limpio, catorce señales rectangulares de PVC para indicar los distintos tipos de vertidos y un panel informativo con las normas de uso de las instalaciones. Ubicación y horarios de apertura

El punto limpio de Boqueixón se encuentra situado en la entrada del polígono empresarial de Sergude. Su horario de apertura es los miércoles, de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción