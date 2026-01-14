Alerta en Santiago por una estafa que suplanta a la USC para reclamar pagos de matrícula

Se recomienda a los estudiantes no realizar ningún pago, no responder a los mensajes y poner los hechos en conocimiento de la universidad y de las fuerzas de seguridad Archivo

Una estafa por suplantación de identidad que utiliza el nombre y la imagen corporativa de la Universidade de Santiago de Compostela está circulando en estos momentos entre estudiantes y miembros de la comunidad universitaria en Santiago de Compostela. Los mensajes fraudulentos reclaman el pago inmediato de 550 euros en concepto de matrícula, alertando de supuestas consecuencias administrativas en caso de no realizar la transferencia.

Según ha podido saber este medio, el fraude se está difundiendo principalmente a través de correos electrónicos enviados desde direcciones ajenas a la USC, aunque diseñadas para aparentar legitimidad institucional. En ellos se insta a efectuar el pago mediante transferencia bancaria, incluyendo un número de cuenta y solicitando el envío posterior del justificante por correo electrónico.

Mensajes con apariencia oficial

El contenido de los correos reproduce un tono urgente y administrativo, habitual en comunicaciones académicas, e incluso incorpora referencias a sellos y denominaciones oficiales de la universidad. El mensaje advierte de que el pago “vence hoy” y de que su incumplimiento podría derivar en “interrupciones en la cuenta”, una fórmula genérica destinada a generar alarma en los destinatarios.

Algunas personas afectadas han estado a punto de realizar el pago, pero finalmente optaron por contactar con su secretaría académica, donde se les confirmó que se trata de un fraude y que la universidad no está reclamando cantidades económicas por esta vía.

Asimismo, se recomienda a los estudiantes no realizar ningún pago, no responder a los mensajes y poner los hechos en conocimiento de la universidad y de las fuerzas de seguridad si se ha facilitado información personal o bancaria.