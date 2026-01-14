Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Alerta en Santiago por una estafa que suplanta a la USC para reclamar pagos de matrícula

Los mensajes, enviados por correo electrónico y con apariencia oficial, solicitan transferencias de hasta 550 euros y ya han provocado numerosas consultas en secretarías universitarias

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 07:39
Se recomienda a los estudiantes no realizar ningún pago, no responder a los mensajes y poner los hechos en conocimiento de la universidad y de las fuerzas de seguridad
Se recomienda a los estudiantes no realizar ningún pago, no responder a los mensajes y poner los hechos en conocimiento de la universidad y de las fuerzas de seguridad
Archivo
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Una estafa por suplantación de identidad que utiliza el nombre y la imagen corporativa de la Universidade de Santiago de Compostela está circulando en estos momentos entre estudiantes y miembros de la comunidad universitaria en Santiago de Compostela. Los mensajes fraudulentos reclaman el pago inmediato de 550 euros en concepto de matrícula, alertando de supuestas consecuencias administrativas en caso de no realizar la transferencia.

Según ha podido saber este medio, el fraude se está difundiendo principalmente a través de correos electrónicos enviados desde direcciones ajenas a la USC, aunque diseñadas para aparentar legitimidad institucional. En ellos se insta a efectuar el pago mediante transferencia bancaria, incluyendo un número de cuenta y solicitando el envío posterior del justificante por correo electrónico. 

Mensajes con apariencia oficial

El contenido de los correos reproduce un tono urgente y administrativo, habitual en comunicaciones académicas, e incluso incorpora referencias a sellos y denominaciones oficiales de la universidad. El mensaje advierte de que el pago “vence hoy” y de que su incumplimiento podría derivar en “interrupciones en la cuenta”, una fórmula genérica destinada a generar alarma en los destinatarios.

Algunas personas afectadas han estado a punto de realizar el pago, pero finalmente optaron por contactar con su secretaría académica, donde se les confirmó que se trata de un fraude y que la universidad no está reclamando cantidades económicas por esta vía

Asimismo, se recomienda a los estudiantes no realizar ningún pago, no responder a los mensajes y poner los hechos en conocimiento de la universidad y de las fuerzas de seguridad si se ha facilitado información personal o bancaria. 

Recomendaciones básicas

Las autoridades insisten en extremar la precaución ante este tipo de estafas, especialmente cuando incluyen plazos urgentes, amenazas veladas o solicitudes de pago inmediato, y recuerdan la importancia de verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación que implique movimientos de dinero.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción