Ailá lleva la música tradicional gallega al mayor festival de invierno de Europa

La banda compostelana Ailá Álvaro L. Barreiro

El grupo santiagués Ailá regresará a uno de los grandes escaparates internacionales de la música de raíz con su participación en el Celtic Connections, considerado el mayor festival de invierno de Europa. El evento se celebra en Glasgow entre el 15 de enero y el 1 de febrero y reúne alrededor de 300 eventos en una amplia celebración internacional de la música celta.

La actuación de Ailá tendrá lugar el sábado 24 de enero, a las 20.00 horas, en el Old Fruitmarket, donde compartirá escenario con Le Vent du Nord, una de las formaciones folk más reconocidas de Québec. Las entradas para este concierto están a la venta por 26,14 libras (30,15 euros).

Una formación ampliada para la cita escocesa

Para esta ocasión, Manuela Fraguela, Xan Pampín, Manuele Pardo y Ángela Carou estarán acompañados por Nadia Vázquez, gaiteira y musettista considerada una de las grandes promesas de la gaita. Cuenta con formación en Instrumentos de la Música Tradicional y Popular de Galicia y con un máster en Bélgica en musette barroca, además de haber actuado como solista en festivales europeos de prestigio.

Esta será la segunda vez que Ailá participa en el Celtic Connections, tras su presencia en la edición de 2020, apenas unos meses después del nacimiento del grupo. En aquella ocasión, fue la única propuesta gallega seleccionada, con dos conciertos en el marco del festival, uno de ellos en el mayor teatro de Glasgow.