Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Ailá lleva la música tradicional gallega al mayor festival de invierno de Europa

La formación compostelana actuará en el Old Fruitmarket junto al quinteto canadiense Le Vent du Nord

Eladio Lois
Eladio Lois
14/01/2026 11:18
La banda compostelana Ailá
La banda compostelana Ailá
Álvaro L. Barreiro
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El grupo santiagués Ailá regresará a uno de los grandes escaparates internacionales de la música de raíz con su participación en el Celtic Connections, considerado el mayor festival de invierno de Europa. El evento se celebra en Glasgow entre el 15 de enero y el 1 de febrero y reúne alrededor de 300 eventos en una amplia celebración internacional de la música celta.

Alonso Caxade

Alonso Caxade actúa por primeira vez en Ames xunto á Banda de Música de Brión

Más información

La actuación de Ailá tendrá lugar el sábado 24 de enero, a las 20.00 horas, en el Old Fruitmarket, donde compartirá escenario con Le Vent du Nord, una de las formaciones folk más reconocidas de Québec. Las entradas para este concierto están a la venta por 26,14 libras (30,15 euros). 

Una formación ampliada para la cita escocesa

Para esta ocasión, Manuela Fraguela, Xan Pampín, Manuele Pardo y Ángela Carou estarán acompañados por Nadia Vázquez, gaiteira y musettista considerada una de las grandes promesas de la gaita. Cuenta con formación en Instrumentos de la Música Tradicional y Popular de Galicia y con un máster en Bélgica en musette barroca, además de haber actuado como solista en festivales europeos de prestigio. 

Esta será la segunda vez que Ailá participa en el Celtic Connections, tras su presencia en la edición de 2020, apenas unos meses después del nacimiento del grupo. En aquella ocasión, fue la única propuesta gallega seleccionada, con dos conciertos en el marco del festival, uno de ellos en el mayor teatro de Glasgow.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción