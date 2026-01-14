Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC organiza unhas xornadas internacionais sobre medicina dental do sono

O encontro celebrarase os días 22 e 23 de xaneiro e abordará os avances no tratamento da roncopatía e da apnea do sono 

Redacción
14/01/2026 07:31
estudiantes practicas odontología
As xornadas están organizadas polo Servizo de Investigación en Ortodoncia–Unidade Dental do Sono da USC
Santi Alvite
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

O Servizo de Investigación en Ortodoncia - Unidade Dental do Sono da USC organiza a próxima semana, os días 22 e 23 de xaneiro, unhas xornadas de medicina dental do sono coa participación de conferenciantes internacionais de recoñecida valía clínica e científica.

Nas xornadas daranse a coñecer os aparatos de expansión e avance mandibular para tratar a roncopatía e o Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstrutiva do Sono e os avances que está a facer a USC-CHUS neste ámbito. Intervirán, entre outros, Juan A. Suárez, Andrés Soto, Christian Calvo, Ana Souto, Pedro Mayoral, David Suárez Quintanilla, Carlos Zamarrón, López Cedrum, Estíbaliz Pillado, Joaquín Durán Cantolla e Manuel Míguez Contreras.

curso medicina dental do sono
Programa do curso
USC

O encontro diríxese a dentistas, profesionais da cirurxía e persoal médico relacionado co tema como otorrinolaringólogos, neumólogos ou pediatras, e é gratuíto para estudantado, profesorado e persoal médico da USC e SERGAS.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde
Eladio González Lois
El ideal gallego

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'
Agencias
míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial
Agencias
Acto de presentación do Informe Socioeconómico Anual 2024 do Eixo Atlántico, celebrado na sede do Consello Económico e Social de Galicia

O Eixo Atlántico presenta o Informe Socioeconómico 2024 centrado na seguridade alimentaria e no papel dos concellos
Redacción