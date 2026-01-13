UCIN propone crear un departamento municipal de salud mental en Santiago

Diego Adrián Mallo, portavoz de UCIN Santiago Cedida

La formación UCIN Santiago de Compostela ha propuesto la creación de un departamento municipal de salud mental en Santiago como herramienta para reforzar la atención a las personas con trastornos psicológicos y contribuir a reducir las listas de espera. La iniciativa, planteada coincidiendo con la conmemoración del Día de la Depresión, forma parte de una propuesta política que la organización asegura que trasladará al ámbito municipal.

Según expone UCIN en un comunicado, la salud mental se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y sanitarios, con un aumento progresivo de casos de depresión, ansiedad y conductas de riesgo, especialmente entre la población joven y los colectivos más vulnerables. Desde la formación advierten de que la saturación de los servicios públicos, la escasez de recursos y las demoras en la atención estarían generando situaciones de desatención con impacto directo en la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.

Una propuesta de ámbito municipal

El coordinador local de UCIN, Diego Adrián Mallo Cao, sostiene que la fragmentación de competencias y la falta de coordinación entre administraciones dificultan una respuesta eficaz, sobre todo en los casos más graves o urgentes. En este contexto, la formación defiende la creación de un departamento municipal especializado que actúe como estructura de apoyo, complementando las competencias autonómicas y trabajando de forma coordinada con la Xunta de Galicia y el Servizo Galego de Saúde.

De acuerdo con la propuesta trasladada por UCIN, este departamento tendría como objetivo principal actuar desde la proximidad, facilitando la detección temprana de problemas de salud mental, una derivación más ágil a los recursos especializados y el seguimiento comunitario de los casos.

Prevención, seguimiento y sensibilización

Entre las funciones que la formación plantea para este servicio municipal figuran la identificación de situaciones de riesgo psicosocial en el ámbito local, la mejora de los protocolos de derivación, la priorización de casos graves en coordinación con los servicios sociales y sanitarios, y el acompañamiento continuado de las personas afectadas para evitar recaídas e ingresos hospitalarios que consideran innecesarios.

La propuesta incluye también el desarrollo de programas municipales de prevención, información y sensibilización, con el objetivo de combatir el estigma social asociado a los trastornos mentales y fomentar una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia del cuidado de la salud psicológica.