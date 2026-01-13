Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Primeras reacciones a los nuevos radares de Santiago: "Priorizan la sanción frente a la prevención"

La concejala socialista Marta Abal cuestiona que la medida anunciada por Raxoi responda a una estrategia integral de seguridad vial y reclama datos públicos que la justifiquen

Eladio Lois
Eladio Lois
13/01/2026 14:31
Imagen de archivo de un radar de control de velocidad
Imagen de archivo de un radar de control de velocidad
Archivo
La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Concello de Santiago, Marta Abal, ha criticado este martes el anuncio del gobierno local de instalar nuevos radares fijos y un semáforo con cámara en la ciudad, al considerar que la medida “prioriza la sanción frente a la prevención y el diseño seguro de las calles”.

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
PSOE de Santiago

Abal realizó estas declaraciones en un audio remitido a los medios tras el anuncio del Ejecutivo municipal, en el que sostuvo que la instalación de nuevos dispositivos de control “no responde a una estrategia integral de seguridad viaria”, sino a una política centrada en la penalización económica. 

Según la edil socialista, la seguridad vial requiere una “orden lógica de actuación”, que debería comenzar por el diseño de las calles, continuar con una gestión inteligente del tráfico y acciones de concienciación, y dejar la sanción como último recurso en puntos conflictivos claramente justificados.

Borja Verea

Borja Verea lamenta que Sanmartín dedique "solo un 1% de su tiempo" a atender a los vecinos

Más información

Primero el diseño de las calles; después, sesión inteligente de tráfico y acciones de concienciación; y por último, sanción en puntos conflictivos con datos públicos que justifiquen su necesidad”, defendió Abal, que subrayó que a día de hoy no consta la existencia de un estudio público y actualizado que avale la colocación de estos nuevos radares.

En este sentido, reclamó que, en caso de existir dicho informe, el gobierno local lo haga público para que pueda ser conocido por la ciudadanía. 

Riesgos en zonas con alta presencia peatonal

La concejala del PSdeG advirtió también de que existen vías con menor tráfico y límites de velocidad más bajos que, sin embargo, resultan más peligrosas, especialmente aquellas con alta presencia peatonal. A su juicio, este tipo de espacios deberían ser prioritarios en cualquier política de seguridad vial basada en la prevención.

Calle República de El Salvador
Calle República de El Salvador
Concello de Santiago

Abal señaló además la contradicción política que, en su opinión, supone esta decisión, al recordar que la actual alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, defendía en 2020 la necesidad de campañas de sensibilización y una política de movilidad urbana distinta, frente a la apuesta actual por la instalación de radares. 

Para concluir, la edil socialista defendió que la seguridad vial debe construirse con “planificación, datos y coherencia política”, y no a través de “multas masivas”, insistiendo en que la prevención y la concienciación deberían ocupar un papel central en las políticas de movilidad del Concello de Santiago.

