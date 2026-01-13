Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Pacientes del CHUS denuncian la presencia de 38 enfermos graves en los pasillos de Urgencias

La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS asegura que decenas de personas graves permanecieron durante horas en los pasillos a la espera de ingreso

Martín Campos
13/01/2026 12:18
Uno de los pasillos del CHUS, con varios enfermos en camillas esperando a ser atendidos
Uno de los pasillos del CHUS, con varios enfermos en camillas esperando a ser atendidos
Cedida
La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS ha denunciado este lunes un nuevo episodio de colapso asistencial en el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, donde, según afirma el colectivo, hasta 38 pacientes graves llegaron a permanecer este lunes en los pasillos de acceso, en sillas de ruedas y camillas, a la espera de ser trasladados a zonas de atención o de ingresar en planta.

De acuerdo con la información trasladada por la asociación, a las 18.51 horas había 30 pacientes catalogados como graves en los pasillos, una cifra que aumentó hasta los 38 a las 19.10 horas, mientras 43 personas permanecían pendientes de ingreso hospitalario. 

Desde el colectivo subrayan que este escenario no es puntual ni estacional, sino que responde a problemas estructurales que, según afirman, son conocidos por los gestores sanitarios. 

Falta de personal, primaria y ambulancias

En su comunicado, la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS identifica tres causas principales del colapso que denuncia. En primer lugar, una deficiente dotación de personal sanitario, especialmente de especialistas en Medicina Interna y de enfermería, que —según sostienen— impediría habilitar camas suficientes para los pacientes procedentes de Urgencias.

En segundo término, el colectivo señala la debilidad de la atención primaria como primer nivel asistencial, afirmando que los largos tiempos de espera para una consulta por una dolencia nueva estarían empujando a muchos pacientes a acudir directamente a las Urgencias hospitalarias cuando su estado de salud empeora.

La tercera causa apuntada es la insuficiente dotación de ambulancias, que, según denuncian, estaría retrasando durante horas el traslado de pacientes con el alta ya firmada, manteniéndolos ocupando camas que necesitarían otros enfermos. 

Denuncia de vulneración de derechos

El colectivo de pacientes considera que esta situación supone una vulneración de los derechos fundamentales de las personas atendidas, al afectar a su dignidad e intimidad, y sostiene que este escenario está deteriorando la confianza en el sistema público de salud y generando una quiebra del principio de equidad en el acceso a la atención sanitaria.

Finalmente, la asociación reitera su llamamiento a las administraciones competentes para que adopten medidas inmediatas, insistiendo en que todas estas afirmaciones forman parte de una denuncia pública realizada desde el punto de vista de los pacientes y usuarios del CHUS.

