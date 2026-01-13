O Concello retoma a solicitude para declarar Santiago zona de mercado residencial tensionado
A nova documentación, baseada unicamente en datos oficiais, acredita que o prezo do alugueiro medrou máis do dobre que o IPC en cinco anos
O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, presidiu este luns a mesa sectorial de vivenda, reunida no Pazo de Raxoi para avaliar a nova documentación que o Concello preparou para solicitarlle de novo á Xunta de Galicia a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.
O Concello de Santiago volve impulsar esta declaración despois de que goberno autonómico dera por desistida a solicitude realizada no mes de maio de 2025 aducindo que incluía datos non oficiais a pesar de que a documentación, que incluía tanto datos oficias como non oficiais, indicaba que Santiago cumpría claramente os requisitos para a declaración.
A nova solicitude describe, en primeiro lugar, o procedemento preparatorio dirixido á obtención de información relacionada coa situación do mercado residencial e incorpora datos procedentes de fontes oficiais autonómicas e estatais que permiten coñecela con detalle.
A memoria xustificativa só utiliza datos oficiais que non se complementan con datos procedentes doutras fontes e describe un incremento do prezo medio do alugueiro do 40,26% entre 2019 e 2024, de acordo cos datos do Observatorio de Vivenda de Galicia dependente do propio IGVS: de 444,4€ en 2019 a 623,3€ en 2024.
Nese período, o crecemento acumulado do IPC en Galicia foi do 20,0%. A Lei polo dereito á vivenda recolle que un ámbito cumpre os requisitos para ser declarado ZMRT se o incremento do prezo do alugueiro nos últimos cinco anos supera en polo menos tres puntos porcentuais o incremento do IPC. Santiago duplica este indicador. A solicitude inclúe tamén un proxecto de plan con medidas correctoras.
Unha vez celebrada a xuntanza da mesa sectorial, a información na que se basea a nova solicitude someterase a exposición pública durante 20 días. A continuación responderanse as alegación, en caso de que sexa necesario, introduciranse as modificacións oportunas de ser preciso e enviaráselle ao goberno autonómico e concretamente ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) a nova solicitude.