O Concello de Santiago estuda melloras de transporte, viario e saneamento para A Portela e Vrins
O goberno municipal comprométese a redactar un proxecto de arranxo integral da pista e a encargar un estudo para unha depuradora autónoma tras reunirse coa Asociación Brañas da Portela
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recibiu este luns a membros da Asociación Brañas da Portela no marco dos encontros que vén mantendo desde o inicio do mandato co tecido asociativo, social e económico compostelán. Na reunión estiveron tamén o concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, e a concelleira de Medio Rural e Relacións Veciñais, Pilar Lueiro.
O encontro serviu para escoitar as demandas deste núcleo situado na parroquia de Figueiras e para intercambiar información sobre as actuacións que o goberno impulsou no rural ou ten previsto levar a cabo. Froito do encontro, o goberno comprometeuse a realizar un proxecto para que se efectúe o arranxo íntegro do firme da pista asfaltada desde a estrada da DP701 ata o núcleo da aldea da Portela, e logo ata a aldea de Vrins e, neste sentido, trasladouse ao Departamento de Obras que este tramo poida incluírse nun Plan Único da Deputación.
O Concello tamén informou das frecuencias das liñas de autobuses que se prevén no novo contrato do transporte urbano, que está en licitación, e recolléronse as peticións neste eido. E outro dos compromisos acadados é o de encargar un estudo para a instalación dunha depuradora autónoma para dar servizo a máis dunha veintena familias de Vrins e A Portela, para o que as veciñanza facilitará a cesión da parcela.
Na reunión tamén se trataron asuntos relacionados coa iluminación e a accesibilidade, entre outros asuntos.