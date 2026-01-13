Los médicos gallegos llaman a la huelga y a una manifestación en Santiago por un Estatuto Propio

Imagen de archivo de una manifestación organizada por Simega Archivo

El Sindicato Médico de Galicia, Simega, ha hecho un llamamiento a médicos, facultativos y residentes del Servizo Galego de Saúde para que participen en las movilizaciones convocadas con motivo de la huelga prevista para los días 14 y 15 de enero, en defensa de un Estatuto Propio y de la recuperación de la calidad asistencial.

Según ha comunicado la organización sindical, los profesionales están llamados a participar en concentraciones a las 11.00 horas tanto el miércoles como el jueves, que se celebrarán a las puertas de los principales centros hospitalarios de las distintas áreas sanitarias del Sergas.

Manifestación en el centro de Santiago

Además de los paros, Simega convoca una manifestación en Santiago de Compostela el miércoles 14 de enero. La marcha partirá de la Alameda compostelana a las 18.00 horas y finalizará en la Plaza de Platerías, en las inmediaciones de la catedral, con el objetivo de visibilizar el malestar del colectivo médico ante la situación actual del sistema sanitario.

Desde el sindicato explican que estas movilizaciones responden al rechazo al Anteproyecto de Estatuto Marco, que —según trasladan— mantiene agravios laborales que los médicos vienen sufriendo desde hace décadas.

Reivindicaciones al Ministerio y al Sergas

Simega exige al Ministerio de Sanidad la aprobación de un Estatuto Propio para el personal médico, pero también dirige sus demandas a la Consellería de Sanidade y al Sergas. Entre ellas, destaca el desarrollo íntegro del nuevo modelo de atención primaria, cumpliendo los acuerdos alcanzados el 25 de noviembre de 2025, compromisos que llevaron en su momento a la desconvocatoria de una huelga.

El aeropuerto de Santiago perdió medio millón de pasajeros en 2025 Más información

Entre esos acuerdos figuraban la voluntariedad e incentivación de las guardias en atención primaria, incluidas las de los sábados por la mañana; la desaparición progresiva de la categoría FEAP, la limitación de las agendas a 30 actos, la reducción de las tareas burocráticas y el acceso a la especialidad exclusivamente a través de la vía MIR.

Urgencias, guardias y condiciones laborales

El sindicato reclama asimismo a la Consellería de Sanidade la aplicación del Acuerdo de Urgencias Hospitalarias de 2007, especialmente en lo relativo a jornada, retribuciones y condiciones de trabajo, así como el desarrollo del reglamento de módulos compensatorios de guardias, incluyendo a profesionales menores de 55 años exentos por razones de salud.

La regulación de las guardias localizadas, las libranzas, la conversión económica de las guardias físicas y la aplicación de los acuerdos de compensación al personal con guardias localizadas completan el listado de reivindicaciones que quedarán patentes durante los paros y movilizaciones convocados para esta semana.