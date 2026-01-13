Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Las obras de la pista del aeropuerto de Santiago comienzan la noche de este martes

La primera fase se desarrollará de noche hasta el 22 de abril y dará paso a actuaciones diurnas que obligarán a cerrar la infraestructura hasta finales de mayo

Eladio Lois
Eladio Lois
13/01/2026 12:24
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las obras de renovación del pavimento de la pista del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro comenzarán este martes en horario nocturno, dando inicio a una actuación de gran envergadura que se prolongará durante los próximos meses. Esta primera fase se llevará a cabo entre las 23.30 y las 05.30 horas, según ha informado Aena.

Los trabajos nocturnos están previstos hasta el 22 de abril, fecha a partir de la cual las actuaciones continuarán en horario diurno, lo que implicará el cierre total del aeropuerto durante 35 días, hasta el 27 de mayo, para poder completar la intervención con garantías de seguridad y operatividad. 

Una inversión de 26,6 millones y 15 meses de ejecución

La obra fue adjudicada a finales del pasado mes de julio a las empresas Padecasa Obras y Servicios SA, Infraestructuras Conelsan SA y F. Gómez y Cía SL, por un importe total de 26,6 millones de euros. El plazo de ejecución previsto para el conjunto de la actuación es de 15 meses.

Aeropuerto de Santiago de Compostela

El aeropuerto de Santiago perdió medio millón de pasajeros en 2025

Más información

Desde Aena señalan que, en los últimos meses, se han realizado comunicaciones previas a las compañías aéreas, a los agentes que operan en la infraestructura y a las administraciones e instituciones locales, con el objetivo de analizar y coordinar el impacto del proyecto durante su desarrollo. 

Mejora del pavimento y de los sistemas del campo de vuelos

Los principales trabajos se centran en la mejora integral del pavimento de la pista, con intervenciones que alcanzarán más de un metro de profundidad en cuatro zonas concretas, que suman más de 19.000 metros cuadrados. Para ello, se emplearán 73.000 toneladas de asfalto, una actuación que permitirá alargar la vida útil de la pista y adecuarla a las necesidades de la operativa futura del aeropuerto compostelano.

El proyecto incluye también la renovación del sistema de balizamiento y del drenaje del campo de vuelos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la seguridad. Estas actuaciones contemplan la sustitución del cableado existente, con la instalación de más de 100 kilómetros de cable, cerca de 900 nuevas balizas LED y 6,5 kilómetros de nuevas canaletas de drenaje.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela

Sanidade decreta unos servicios mínimos que O'Mega tacha de 'inaceptables' para la huelga estatal por el Estatuto Marco
Agencias
Reunión entre representantes do Concello de Santiago e da Asociación Brañas da Portela

O Concello de Santiago estuda melloras de transporte, viario e saneamento para A Portela e Vrins
Redacción
Maite Flores, candidata a rectora de la USC

La USC amonesta a Maite Flores por usar un canal institucional para hacer precampaña
Eladio González Lois
Diego Adrián Mallo, portavoz de UCIN Santiago

UCIN propone crear un departamento municipal de salud mental en Santiago
Redacción