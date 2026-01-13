Las obras de la pista del aeropuerto de Santiago comienzan la noche de este martes

Vista aérea del Aeropuerto de Santiago Cedida

Las obras de renovación del pavimento de la pista del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro comenzarán este martes en horario nocturno, dando inicio a una actuación de gran envergadura que se prolongará durante los próximos meses. Esta primera fase se llevará a cabo entre las 23.30 y las 05.30 horas, según ha informado Aena.

Los trabajos nocturnos están previstos hasta el 22 de abril, fecha a partir de la cual las actuaciones continuarán en horario diurno, lo que implicará el cierre total del aeropuerto durante 35 días, hasta el 27 de mayo, para poder completar la intervención con garantías de seguridad y operatividad.

Una inversión de 26,6 millones y 15 meses de ejecución

La obra fue adjudicada a finales del pasado mes de julio a las empresas Padecasa Obras y Servicios SA, Infraestructuras Conelsan SA y F. Gómez y Cía SL, por un importe total de 26,6 millones de euros. El plazo de ejecución previsto para el conjunto de la actuación es de 15 meses.

Desde Aena señalan que, en los últimos meses, se han realizado comunicaciones previas a las compañías aéreas, a los agentes que operan en la infraestructura y a las administraciones e instituciones locales, con el objetivo de analizar y coordinar el impacto del proyecto durante su desarrollo.

Mejora del pavimento y de los sistemas del campo de vuelos

Los principales trabajos se centran en la mejora integral del pavimento de la pista, con intervenciones que alcanzarán más de un metro de profundidad en cuatro zonas concretas, que suman más de 19.000 metros cuadrados. Para ello, se emplearán 73.000 toneladas de asfalto, una actuación que permitirá alargar la vida útil de la pista y adecuarla a las necesidades de la operativa futura del aeropuerto compostelano.

El proyecto incluye también la renovación del sistema de balizamiento y del drenaje del campo de vuelos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la seguridad. Estas actuaciones contemplan la sustitución del cableado existente, con la instalación de más de 100 kilómetros de cable, cerca de 900 nuevas balizas LED y 6,5 kilómetros de nuevas canaletas de drenaje.