Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Las cuatro aspirantes al rectorado de la USC, a debate

Las candidatas a la dirección de la Universidad compostelana participaron este lunes en una mesa redonda para analizar los retos de la institución y su relación con la capital gallega

Eladio Lois
Eladio Lois
13/01/2026 11:47
20260112_194542(1)
En la mesa redonda participaron Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira
Eladio Lois
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las cuatro candidatas a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela protagonizaron este lunes un debate público en el que la emergencia social de la vivienda, el valor histórico de la institución y el papel de la universidad en la ciudad se situaron como ejes centrales. El encuentro, celebrado en el Ateneo de Santiago, se desarrolló bajo el título Universidade e cidade y se prolongó durante más de hora y media.

En la mesa redonda participaron Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira, que abordaron tanto las necesidades estructurales de la universidad compostelana como sus singularidades en el contexto urbano y social de Santiago. 

Maite Flores: internacionalización y presión habitacional

La catedrática Maite Flores abrió el turno de intervenciones definiendo a la USC como “uno de los activos de Santiago” y subrayando que no es solo un centro educativo, sino uno de los principales motores de la ciudad. En su intervención también puso el foco en el campus de Lugo, celebrando la “vida” que aporta a la ciudad amurallada desde la llegada de la universidad.

albinismo

A USC participa nun proxecto finalista dos Premios ao Voluntariado Universitario contra o cancro de pel en persoas con albinismo

Más información

Flores apostó por internacionalizar la USC mediante dobles titulaciones y una mayor apertura a Latinoamérica, con el objetivo de atraer talento. En materia de vivienda, alertó sobre la insuficiencia de plazas en residencias universitarias, lo que obliga —según lamentó— a que el estudiantado tenga que recurrir al mercado privado. 

Rosa Crujeiras: cooperación institucional y sostenibilidad

Rosa Crujeiras centró parte de su intervención en la “emergencia social” de la vivienda en Santiago, reclamando una mayor colaboración con las entidades locales y con las administraciones con competencias en esta materia. Además, defendió la necesidad de diseñar e implantar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, con medidas como la creación de espacios verdes o la reducción de emisiones.

El auditorio se llenó para escuchar las intervenciones de las cuatro candidatas
El auditorio se llenó para escuchar las intervenciones de las cuatro candidatas
Eladio Lois

Crujeiras también advirtió contra el riesgo de convertir Compostela en un “no lugar”, un espacio sin identidad ni historia, aunque destacó que la ciudad está lejos de ese escenario, en parte gracias a su universidad, que —según señaló— produce memoria colectiva y diversifica pensamiento y cultura

López Couso y Nogueira: infraestructuras, cultura y edificios históricos

Por su parte, María José López Couso abogó por construir una comunidad universitaria más activa y saludable, animando a compartir las infraestructuras que no estén cerradas cuando exista demanda social. Defendió la cultura como un “ecosistema compartido” y subrayó que es uno de los ámbitos donde mejor se percibe que la USC va más allá de lo académico, gracias a una programación cultural propia y de alta calidad.

López Couso también apostó por incentivar el turismo de congresos y por reforzar la formación a lo largo de la vida, al considerar que “la formación ya no se limita a un momento vital”.

Alba Nogueira, por su parte, destacó que no se puede concebir Santiago sin la llegada de gente joven cada septiembre y recordó que la USC es uno de los principales centros de trabajo de la ciudad. En materia de vivienda, volvió a reclamar la reapertura de San Clemente, cerrada desde el curso 2021/22, al considerar que el problema habitacional está provocando que estudiantes decidan no venir a Santiago.

Nogueira puso también el acento en el valor de los edificios históricos de la universidad, que —según defendió— forman parte no solo de la ciudad, sino de Galicia, y avanzó que reclamará una línea de financiación específica para su mantenimiento. Todo ello, añadió, sin renunciar al nivel de excelencia de la USC, que requiere modernizar infraestructuras y avanzar hacia una administración más abierta, proactiva y adaptada a los tiempos.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela

Sanidade decreta unos servicios mínimos que O'Mega tacha de 'inaceptables' para la huelga estatal por el Estatuto Marco
Agencias
Reunión entre representantes do Concello de Santiago e da Asociación Brañas da Portela

O Concello de Santiago estuda melloras de transporte, viario e saneamento para A Portela e Vrins
Redacción
Maite Flores, candidata a rectora de la USC

La USC amonesta a Maite Flores por usar un canal institucional para hacer precampaña
Eladio González Lois
Diego Adrián Mallo, portavoz de UCIN Santiago

UCIN propone crear un departamento municipal de salud mental en Santiago
Redacción