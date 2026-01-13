Las cuatro aspirantes al rectorado de la USC, a debate

En la mesa redonda participaron Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira Eladio Lois

Las cuatro candidatas a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela protagonizaron este lunes un debate público en el que la emergencia social de la vivienda, el valor histórico de la institución y el papel de la universidad en la ciudad se situaron como ejes centrales. El encuentro, celebrado en el Ateneo de Santiago, se desarrolló bajo el título Universidade e cidade y se prolongó durante más de hora y media.

En la mesa redonda participaron Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira, que abordaron tanto las necesidades estructurales de la universidad compostelana como sus singularidades en el contexto urbano y social de Santiago.

Maite Flores: internacionalización y presión habitacional

La catedrática Maite Flores abrió el turno de intervenciones definiendo a la USC como “uno de los activos de Santiago” y subrayando que no es solo un centro educativo, sino uno de los principales motores de la ciudad. En su intervención también puso el foco en el campus de Lugo, celebrando la “vida” que aporta a la ciudad amurallada desde la llegada de la universidad.

Flores apostó por internacionalizar la USC mediante dobles titulaciones y una mayor apertura a Latinoamérica, con el objetivo de atraer talento. En materia de vivienda, alertó sobre la insuficiencia de plazas en residencias universitarias, lo que obliga —según lamentó— a que el estudiantado tenga que recurrir al mercado privado.

Rosa Crujeiras: cooperación institucional y sostenibilidad

Rosa Crujeiras centró parte de su intervención en la “emergencia social” de la vivienda en Santiago, reclamando una mayor colaboración con las entidades locales y con las administraciones con competencias en esta materia. Además, defendió la necesidad de diseñar e implantar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, con medidas como la creación de espacios verdes o la reducción de emisiones.

El auditorio se llenó para escuchar las intervenciones de las cuatro candidatas

Crujeiras también advirtió contra el riesgo de convertir Compostela en un “no lugar”, un espacio sin identidad ni historia, aunque destacó que la ciudad está lejos de ese escenario, en parte gracias a su universidad, que —según señaló— produce memoria colectiva y diversifica pensamiento y cultura.

López Couso y Nogueira: infraestructuras, cultura y edificios históricos

Por su parte, María José López Couso abogó por construir una comunidad universitaria más activa y saludable, animando a compartir las infraestructuras que no estén cerradas cuando exista demanda social. Defendió la cultura como un “ecosistema compartido” y subrayó que es uno de los ámbitos donde mejor se percibe que la USC va más allá de lo académico, gracias a una programación cultural propia y de alta calidad.

López Couso también apostó por incentivar el turismo de congresos y por reforzar la formación a lo largo de la vida, al considerar que “la formación ya no se limita a un momento vital”.

Alba Nogueira, por su parte, destacó que no se puede concebir Santiago sin la llegada de gente joven cada septiembre y recordó que la USC es uno de los principales centros de trabajo de la ciudad. En materia de vivienda, volvió a reclamar la reapertura de San Clemente, cerrada desde el curso 2021/22, al considerar que el problema habitacional está provocando que estudiantes decidan no venir a Santiago.

Nogueira puso también el acento en el valor de los edificios históricos de la universidad, que —según defendió— forman parte no solo de la ciudad, sino de Galicia, y avanzó que reclamará una línea de financiación específica para su mantenimiento. Todo ello, añadió, sin renunciar al nivel de excelencia de la USC, que requiere modernizar infraestructuras y avanzar hacia una administración más abierta, proactiva y adaptada a los tiempos.