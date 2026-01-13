Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Xunta licita el proyecto para construir 36 viviendas públicas en Volta do Castro con una inversión de 7 millones

La redacción del proyecto sale a concurso con plazo de presentación de ofertas hasta el 20 de febrero

Eladio Lois
Eladio Lois
13/01/2026 14:54
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, detalló este martes los pormenores de la
Xunta
La Xunta de Galicia ha licitado la redacción del proyecto para la construcción de 36 viviendas públicas en Volta do Castro, en Santiago de Compostela, una actuación que supondrá una inversión total de 7 millones de euros. La licitación ya figura en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y establece como plazo para la presentación de ofertas el 20 de febrero.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, detalló este martes los pormenores de una actuación que se impulsa al amparo de la modificación normativa en vigor desde el 1 de enero, que permite construir vivienda protegida en suelos dotacionales, como el de Volta do Castro, de titularidad autonómica. 

Críticas a la cesión de parcelas municipales

Durante su intervención, Allegue recordó que la Xunta lleva casi dos años esperando a que el Concello de Santiago ceda las parcelas comprometidas para la construcción de más vivienda pública. En este sentido, instó a la administración local a agilizar este compromiso, al igual que —según señaló— ya han hecho otros municipios como A Coruña, Lugo o Pontevedra.

Ante esta demora y, según expuso, dada la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda en la capital gallega, la conselleira defendió la activación de esta actuación gracias al cambio normativo recientemente aprobado. 

Viviendas en marcha y nuevos desarrollos

Las 36 viviendas proyectadas en Volta do Castro se sumarán a otras promociones ya en marcha en Lamas de Abade y O Castiñeriño, un total de 60 viviendas públicas que, según avanzó la Xunta, serán entregadas este mismo año. Allegue recordó también que está en redacción el proyecto para alojamientos compartidos para la juventud en la zona de Xoán XXIII, en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Asimismo, subrayó que el Gobierno gallego trabaja en el desarrollo de suelo residencial en Mallou, donde se prevé la construcción de 3.400 nuevas viviendas, en colaboración con promotores privados y cooperativas, con el objetivo de ampliar la oferta residencial en Santiago de Compostela.

