Santiago de Compostela

La USC amonesta a Maite Flores por usar un canal institucional para hacer precampaña

La Comisión Electoral Central considera que se vulnera la igualdad entre candidaturas y pide a la candidata que cese en el uso de estos medios

Eladio Lois
Eladio Lois
13/01/2026 15:15
Maite Flores, candidata a rectora de la USC
Maite Flores, candidata a rectora de la USC
Cedida
La Universidade de Santiago de Compostela ha remitido una advertencia formal a la candidata a rectora Maite Flores por un presunto incumplimiento de la normativa electoral, al considerar que habría aprovechado un canal de comunicación institucional para realizar actos de precampaña durante el proceso electoral en curso.

La advertencia parte de la Comisión Electoral Central (CEC) de la universidad, que sostiene que la candidata habría utilizado medios a los que tenía acceso en virtud de su cargo para difundir mensajes de contenido electoral, lo que, según el órgano electoral, vulnera el principio de igualdad entre candidaturas

Uso de un grupo vinculado a un programa institucional

Según ha trasladado la CEC, la presidenta del órgano, Diana Santiago Iglesia, recibió el pasado miércoles una comunicación en la que se alertaba de que Maite Flores habría remitido un mensaje al grupo de Whatsapp del Programa ‘A Ponte’, destinado a la comunicación entre alumnado y tutores. Dicho programa estaba coordinado por la candidata en su condición de delegada del rector para Asuntos de la Enseñanza Media, cargo que ostentaba hasta este lunes.

20260112_194542(1)

Las cuatro aspirantes al rectorado de la USC, a debate

Más información

La comisión recuerda que el artículo 18 del Reglamento electoral general de la USC establece que, durante el proceso electoral, se debe garantizar la igualdad de los candidatos en el acceso a los medios de los que dispone la universidad. En este sentido, considera que el uso de un canal creado para la gestión ordinaria de un programa institucional no es compatible con la difusión de mensajes electorales

Advertencia y posibles consecuencias

Por todo ello, la Comisión Electoral Central ha instado a Maite Flores a cesar en el uso de los canales de comunicación de uso común a los que tiene acceso por razón de su cargo para la difusión de mensajes electorales y a eliminar el mensaje remitido al grupo de Whatsapp. El órgano advierte de que, de no atenderse este requerimiento, dará traslado al rectorado para el posible ejercicio de la potestad disciplinaria por incumplimiento de la normativa electoral. 

Reacción de la candidata

Consultada por esta situación, Maite Flores manifestó su sorpresa tanto por la advertencia como por su cese como delegada del rector, producido este mismo lunes. La candidata relaciona esta decisión con su postulación al rectorado y aseguró que “que yo sea candidata a rectora parece que no le encaja al equipo rectoral”.

Hasta su cese, Flores era delegada del actual rector de la USC, Antonio López, en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), además de coordinadora del Programa ‘A Ponte’, funciones que desempeñaba en el marco de su cargo institucional.

