Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

‘Facemos e xa vemos’, unha conversa para pensar a creación artística desde o colectivo e o territorio

A artista Ana Moure Rosende participa este mércores, 14 de xaneiro, ás 18.00 horas, nun encontro aberto ao público na Zona C

Adriana Quesada
Adriana Quesada
13/01/2026 07:36
Ana Moure Rosende
A Zona C da praza de Cervantes acolle a conversa con Ana Moure Rosende arredor da práctica artística colectiva e da súa relación co territorio
Concello de Santiago
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

'Facemos e xa vemos' é o nome do faladoiro aberto ao público que terá lugar o 14 de xaneiro, ás 18.00 horas na Zona C. Será unha conversa que terá lugar coa artista Ana Moure Rosende, integrante do colectivo 'La cuarta piel', que convida a afondar na  práctica artística colectiva, na relación co territorio e nas formas de convivencia que se activan desde a creación contemporánea.

A actividade inscríbese no marco da mostra 'Acumulacións dun presente moi pasado', un dos traballos seleccionados na convocatoria de Compostela Cultura para proxectos de intervención artística, que estará en exhibición neste espazo expositivo da praza de Cervantes ata o 7 de febreiro.

Durante a conversa, Ana Moure Rosende compartirá as claves conceptuais e os procesos de investigación que sustentan esta instalación, un proxecto que imaxina unha expedición humana a futuras paisaxes xeolóxicas formadas polos residuos acumulados nas marxes urbanas.

A instalación traballa con materiais sometidos a distintos procesos de desintegración para poñer en diálogo dous polos aparentemente opostos: os obxectos prezados e os refugallos. Ambos, porén, comparten un destino común, ao integrarse nunha mesma memoria material do planeta. 

Nun contexto de colapso na xestión global dos residuos, con infraestruturas saturadas e depósitos ao límite, o proxecto reflexiona tamén sobre aquilo que a sociedade escolle ocultar e sobre a tendencia a idealizar determinados obxectos como símbolos afectivos ou talismáns. Esa contradición dá lugar a novas cordilleiras creadas polo humano, cargadas de potencial narrativo, histórico e ecolóxico.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela

Sanidade decreta unos servicios mínimos que O'Mega tacha de 'inaceptables' para la huelga estatal por el Estatuto Marco
Agencias
Reunión entre representantes do Concello de Santiago e da Asociación Brañas da Portela

O Concello de Santiago estuda melloras de transporte, viario e saneamento para A Portela e Vrins
Redacción
Maite Flores, candidata a rectora de la USC

La USC amonesta a Maite Flores por usar un canal institucional para hacer precampaña
Eladio González Lois
Diego Adrián Mallo, portavoz de UCIN Santiago

UCIN propone crear un departamento municipal de salud mental en Santiago
Redacción