‘Facemos e xa vemos’, unha conversa para pensar a creación artística desde o colectivo e o territorio
A artista Ana Moure Rosende participa este mércores, 14 de xaneiro, ás 18.00 horas, nun encontro aberto ao público na Zona C
'Facemos e xa vemos' é o nome do faladoiro aberto ao público que terá lugar o 14 de xaneiro, ás 18.00 horas na Zona C. Será unha conversa que terá lugar coa artista Ana Moure Rosende, integrante do colectivo 'La cuarta piel', que convida a afondar na práctica artística colectiva, na relación co territorio e nas formas de convivencia que se activan desde a creación contemporánea.
A actividade inscríbese no marco da mostra 'Acumulacións dun presente moi pasado', un dos traballos seleccionados na convocatoria de Compostela Cultura para proxectos de intervención artística, que estará en exhibición neste espazo expositivo da praza de Cervantes ata o 7 de febreiro.
Durante a conversa, Ana Moure Rosende compartirá as claves conceptuais e os procesos de investigación que sustentan esta instalación, un proxecto que imaxina unha expedición humana a futuras paisaxes xeolóxicas formadas polos residuos acumulados nas marxes urbanas.
A instalación traballa con materiais sometidos a distintos procesos de desintegración para poñer en diálogo dous polos aparentemente opostos: os obxectos prezados e os refugallos. Ambos, porén, comparten un destino común, ao integrarse nunha mesma memoria material do planeta.
Nun contexto de colapso na xestión global dos residuos, con infraestruturas saturadas e depósitos ao límite, o proxecto reflexiona tamén sobre aquilo que a sociedade escolle ocultar e sobre a tendencia a idealizar determinados obxectos como símbolos afectivos ou talismáns. Esa contradición dá lugar a novas cordilleiras creadas polo humano, cargadas de potencial narrativo, histórico e ecolóxico.