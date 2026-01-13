El aeropuerto de Santiago perdió medio millón de pasajeros en 2025

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el año 2025 con un total de 3.120.759 pasajeros, lo que supone un descenso del 14,3 % respecto al ejercicio anterior, cuando se registraron más de 3.600.000 viajeros, según el balance de tráfico hecho público por Aena. La caída se deja sentir tanto en el tráfico nacional como en el internacional.

De ese total de usuarios, 3.107.587 utilizaron vuelos comerciales para realizar sus desplazamientos. La mayor parte correspondió a vuelos nacionales, con 2.521.701 pasajeros, mientras que 585.886 viajaron en conexiones internacionales, reflejando también un retroceso en este segmento.

Menos vuelos y caída de operaciones

En cuanto a la actividad operativa, el aeropuerto compostelano contabilizó durante 2025 24.837 vuelos, un 7,9 % menos que en 2024. De ellos, 22.376 fueron vuelos comerciales, repartidos entre 18.040 nacionales y 4.336 internacionales, lo que confirma la tendencia descendente tanto en el número de pasajeros como en movimientos de aeronaves.

Pese a esta bajada del tráfico aéreo de viajeros, la terminal de carga del aeropuerto gestionó durante el pasado año 3.734 toneladas de mercancías, manteniendo su actividad logística.

Un diciembre especialmente negativo

El último mes del año fue especialmente adverso para la terminal compostelana. En diciembre de 2025, el aeropuerto registró 179.886 pasajeros, un 26,9 % menos que en el mismo mes de 2024. Durante ese periodo se operaron 1.443 vuelos, mientras que la terminal de carga movió alrededor de 318 toneladas de mercancías, según los datos facilitados por Aena.

Contexto del Grupo Aena

Estos datos contrastan con el comportamiento global del Grupo Aena, que cerró 2025 con un récord histórico de pasajeros, alcanzando los 384.837.183 usuarios, un 4,2 % más que el año anterior. En el conjunto de sus aeropuertos también crecieron los movimientos de aeronaves y el transporte de mercancías, tanto en el balance anual como en el mes de diciembre.