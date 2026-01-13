Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El aeropuerto de Santiago perdió medio millón de pasajeros en 2025

La terminal compostelana registró menos vuelos y usuarios que en 2024, aunque movió más de 3.700 toneladas de mercancías

Eladio Lois
Eladio Lois
13/01/2026 11:56
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Redacción
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el año 2025 con un total de 3.120.759 pasajeros, lo que supone un descenso del 14,3 % respecto al ejercicio anterior, cuando se registraron más de 3.600.000 viajeros, según el balance de tráfico hecho público por Aena. La caída se deja sentir tanto en el tráfico nacional como en el internacional.

Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

Cuenta atrás para las obras en el aeropuerto de Santiago: así afectarán a los vuelos

Más información

De ese total de usuarios, 3.107.587 utilizaron vuelos comerciales para realizar sus desplazamientos. La mayor parte correspondió a vuelos nacionales, con 2.521.701 pasajeros, mientras que 585.886 viajaron en conexiones internacionales, reflejando también un retroceso en este segmento. 

Menos vuelos y caída de operaciones

En cuanto a la actividad operativa, el aeropuerto compostelano contabilizó durante 2025 24.837 vuelos, un 7,9 % menos que en 2024. De ellos, 22.376 fueron vuelos comerciales, repartidos entre 18.040 nacionales y 4.336 internacionales, lo que confirma la tendencia descendente tanto en el número de pasajeros como en movimientos de aeronaves.

Pese a esta bajada del tráfico aéreo de viajeros, la terminal de carga del aeropuerto gestionó durante el pasado año 3.734 toneladas de mercancías, manteniendo su actividad logística. 

Un diciembre especialmente negativo

El último mes del año fue especialmente adverso para la terminal compostelana. En diciembre de 2025, el aeropuerto registró 179.886 pasajeros, un 26,9 % menos que en el mismo mes de 2024. Durante ese periodo se operaron 1.443 vuelos, mientras que la terminal de carga movió alrededor de 318 toneladas de mercancías, según los datos facilitados por Aena. 

Contexto del Grupo Aena

Estos datos contrastan con el comportamiento global del Grupo Aena, que cerró 2025 con un récord histórico de pasajeros, alcanzando los 384.837.183 usuarios, un 4,2 % más que el año anterior. En el conjunto de sus aeropuertos también crecieron los movimientos de aeronaves y el transporte de mercancías, tanto en el balance anual como en el mes de diciembre.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela

Sanidade decreta unos servicios mínimos que O'Mega tacha de 'inaceptables' para la huelga estatal por el Estatuto Marco
Agencias
Reunión entre representantes do Concello de Santiago e da Asociación Brañas da Portela

O Concello de Santiago estuda melloras de transporte, viario e saneamento para A Portela e Vrins
Redacción
Maite Flores, candidata a rectora de la USC

La USC amonesta a Maite Flores por usar un canal institucional para hacer precampaña
Eladio González Lois
Diego Adrián Mallo, portavoz de UCIN Santiago

UCIN propone crear un departamento municipal de salud mental en Santiago
Redacción