Santiago de Compostela

Borja Verea lamenta que Sanmartín dedique "solo un 1% de su tiempo" a atender a los vecinos

El portavoz del PP critica que la “medida estrella” anunciada para 2026 sea limitar la atención vecinal a dos días al mes y carga contra el aumento previsto de radares y multas

Eladio Lois
Eladio Lois
13/01/2026 14:12
Borja Verea
Borja Verea
El portavoz del Partido Popular en el Concello de Santiago, Borja Verea, cargó este martes  contra los anuncios realizados por la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, para el año 2026 y lamentó que, a su juicio, la principal medida presentada por el gobierno local sea dedicar s"olo un 1 % del tiempo del mandato" a recibir a los vecinos.

El dirigente popular realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que sostuvo que este planteamiento evidencia la falta de retos, de proyecto y de rumbo político del actual Ejecutivo municipal. En este sentido, afirmó que “ya nadie discute hoy en Santiago que esta ciudad necesita otro gobierno, un gobierno útil, decente y capaz”.

Atención vecinal limitada a dos días al mes

Verea calificó de “auténtica tomadura de pelo” que el gobierno municipal anuncie como novedad para 2026 el inicio de un sistema de atención a la ciudadanía a través de un formulario en la página web del Concello. El portavoz del PP se preguntó si la alcaldesa no estaba recibiendo a los vecinos hasta ahora y criticó que esta atención se limite a dos días al mes, repartidos en dos mañanas y dos tardes.

20260112_194542(1)

Las cuatro aspirantes al rectorado de la USC, a debate

Más información

Según sus cálculos, de los 1.460 días que dura un mandato municipal, la alcaldesa dedicaría solo 20 días a recibir directamente a los vecinos, lo que supone, en palabras de Verea, "un 1 % de todo su tiempo"

Críticas a la estructura del gobierno municipal

Durante su intervención, el portavoz popular puso también el foco en la estructura del actual gobierno local, formado por ocho concejales, 15 asesores y 10 altos cargos, con salarios que cifró en 75.000 euros anuales. A su juicio, el hecho de que este equipo haya concluido que la principal medida para el último año de mandato sea empezar a escuchar a los vecinos refleja la imagen de un gobierno obsoleto, aislado y sin proyecto.

Verea insistió en que en Santiago “se renunció hace años a un proyecto común” y atribuyó esta situación a la gestión conjunta de BNG, Compostela Aberta y PSdeG, a los que acusó de actuar pensando únicamente en su supervivencia política. 

Más radares y duplicación de ingresos por multas

El portavoz del PP se refirió también a la propuesta del gobierno local de instalar más radares en la ciudad y al incremento previsto de los ingresos por multas, que, según señaló, prácticamente duplicarían los de 2024. Verea cuestionó el objetivo de esta medida y aseguró que tiene un claro carácter recaudatorio.

En este sentido, afirmó que, si el aumento de las sanciones no tuviese como finalidad recaudar más, el gobierno municipal podría compensarlo con una bajada de impuestos como el IBI, algo que, según indicó, no se plantea. También cuestionó la coherencia del anuncio, recordando que el propio Ejecutivo había asegurado meses atrás que ya no existían puntos negros ni un aumento de atropellos o accidentes en la ciudad.

Finalmente, Verea reiteró que el Partido Popular mantendrá una posición “unida, constante y determinada” frente al actual tripartito y defendió que el cambio político en Santiago “solo es posible con el Partido Popular”.

