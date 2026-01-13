Aberto o prazo para participar no certame de regueifas en vídeo do Enreguéifate
A novena edición do concurso de improvisación oral en verso en galego admite inscricións ata o 6 de marzo a través da web do proxecto
Desde hoxe ata o 6 de marzo estará aberto o prazo de inscrición no certame de regueifas en vídeo do Enreguéifate, o proxecto impulsado polos servizos de normalización lingüística dos concellos de Santiago de Compostela, Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra e Teo, centrado na divulgación e posta en valor da improvisación oral en verso en lingua galega.
Para participar é preciso enviar un ou máis vídeos cunha duración máxima de tres minutos, nos que aparezan cando menos dúas persoas regueifando sobre un tema libre. A inscripción deberá realizarse a través da web do proxecto, onde tamén poden consultarse as bases completas do certame.
Baixo o lema 'Versos doutro universo', a novena edición do certame contará novamente con dúas categorías: unha xeral, para calquera persoa interesada, e outra escolar, dirixida ao alumnado dos centros educativos galegos non universitarios. Como en edicións anteriores, en cada categoría outorgaranse oito regueipremios, que recoñecerán a regueifa máis brava, máis aguda, máis diversa, máis reivindicativa, mellor cantada, mellor falada, máis inclusiva e máis entroideira. A entrega de premios terá lugar na gala do xoves, 16 de abril, que se celebrará no Teatro Principal de Pontevedra.
A participación no certame foi promovida entre a mocidade a través das actividades formativas desenvolvidas nos centros educativos polos formadores e formadoras do Enreguéifate: Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, Nuria das Cruces, O Rabelo, Xairo de Herbón, Cristian de Burela e Manuele Pardo.
Así, o proxecto pechou o primeiro trimestre escolar con medio cento de obradoiros de improvisación oral realizados nunha vintena de centros educativos dos concellos de Santiago, Ames, Carballo, Pontevedra e Teo, coa previsión de desenvolver outros tantos obradoiros entre este mes de xaneiro e febreiro de 2026.