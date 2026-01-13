Mi cuenta

Santiago de Compostela

A USC participa nun proxecto finalista dos Premios ao Voluntariado Universitario contra o cancro de pel en persoas con albinismo

Estudantes da universidade colaboran nun programa de prevención e atención dermatolóxica en Mozambique seleccionado entre os 20 finalistas premios

Redacción
13/01/2026 07:38
O proxecto de voluntariado ‘Stop cancro de pel en persoas con albinismo’ no que participan estudantes da Universidade de Santiago así como da UDC, en colaboración coa asociación África Directo, foi seleccionado entre os 20 finalistas que optarán aos XIII Premios ao Voluntariado Universitario que concede a Fundación Mutua Madrileña. 

A iniciativa céntrase na prevención e tratamento do cancro de pel en persoas con albinismo en Mozambique, principal causa de morte no país entre as persoas con esta patoloxía, cuxa esperanza de vida apenas alcanza os 30-40 anos. A falta de acceso a protectores solares, roupa axeitada ou atención médica especializada agrava esta situación. Ademais, as persoas con esta enfermidade sofren discriminación, exclusión social, violencia e falta de acceso ao sistema sanitario e educativo, debido á estigmatización e a falta de recursos.

A través deste programa, que combina asistencia médica, formación e sensibilización cidadá, os voluntarios universitarios realizan campañas médicas con especialistas en dermatoloxía para facilitar a diagnose e o tratamento dos pacientes, distribúen protectores solares entre a poboación afectada e participan en obradoiros de sensibilización comunitaria para acabar coa discriminación deste colectivo.

Esta iniciativa foi seleccionada entre un total de 90 proxectos de voluntariado nos que participan máis de 1.500 estudantes de 65 universidades españolas en colaboración con 72 ONG.

