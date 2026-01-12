Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Vertixe Sonora sementa a creación contemporánea no Auditorio de Galicia

O ensemble galego presenta 'Sementeira' o 13 de xaneiro no marco do ciclo Contemporáneas, antes de iniciar unha xira polos Estados Unidos

Adriana Quesada
Adriana Quesada
12/01/2026 19:39
Vertixe Sonora
Os integrantes de Vertixe Sonora ofrecerán no Auditorio de Galicia o concerto 'Sementeira', unha proposta sonora que explora a memoria, a materia e os xestos primarios
Pablo Prados
O Auditorio de Galicia acolle o martes, día 13 de xaneiro ás 20.30 horas, o concerto 'Sementeira' do ensemble galego Vertixe Sonora, referente internacional da creación musical contemporánea. Presentarase no marco do ciclo Contemporáneas de Compostela Cultura, anticipando a xira na que o ensemble levará este espectáculo ás cidades de Austin (Texas) e Phoenix (Arizona) durante a vindeira semana.

'Sementeira' propón unha experiencia sonora que parte de xestos primarios e cotiáns para activar unha memoria táctil e auditiva ligada á infancia, ao paso do tempo e á relación coa materia. A música constrúese a partir de puntos e fileiras sonoras, coma pingas ou regatos, que nos transportan a un tempo antigo e ritual, onde o familiar convive co descoñecido, o sinxelo co misterioso.

Sobre o escenario estarán Jacobo Hernández (violín), Pablo Coello (saxofón), Nuno Pinto (guitarra eléctrica), María Mogas (acordeón), David Durán (piano), Diego Ventoso (percusión) e Iván Ferrer-Orozco (medios electrónicos), integrantes de Vertixe Sonora.

Contemporáneas

Dar a coñecer a música de vangarda dos séculos XX e XXI, fomentar a creación de novas composicións e pór a dialogar a innovación sonora coa doutras artes son os obxectivos de Contemporáneas, un programa que o  Concello de Santiago desenvolve a través de Compostela Cultura e grazas ao apoio da Deputación da Coruña.

Até maio de 2026, o ciclo ofrecerá outras seis propostas, diversas e interdisciplinares, que buscan mergullar o público na creación musical contemporánea a través dun fío poético e compositivo: a auga. Símbolo de transformación, fluidez, memoria e desexo, a auga é o punto de partida dun itinerario que explora o seu poder sonoro, a súa dimensión política e o seu valor como metáfora da vida e do cambio. As obras seleccionadas abordan o líquido desde múltiples perspectivas e convidan as persoas asistentes a se embarcar en novas formas de escoita.

Próximas citas

A programación de espectáculos inclúe unha cita o 3 de febreiro, ás 20.30 horas, no Auditorio de Galicia, onde o Trío Zukan presentará 'Ura'. O 10 de marzo, á mesma hora e no mesmo espazo, Música Práctica xunto con Abraham Cupeiro ofrecerán 'Constelacións de auga'. A seguinte actuación terá lugar o 13 de abril, tamén ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia, coa interpretación de 'Nieve sobre nieve a cargo' do PluralEnsemble baixo a dirección de Fabián Panisello.

O ciclo continuará o 12 de maio, ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia, con 'Compostela In-audita', de Nacho Muñoz e Sol Álvarez. Xa fóra deste espazo, o 23 de maio ás 11.00 horas, o río Sarela acollerá a proposta 'Sarela. Caudal sonoro', a cargo do Colectivo Galicia Emocional xunto con Nacho Muñoz, Sol Álvarez e Marcos PTT. A programación pecharase o 31 de maio, ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia, coa actuación do Pulso Ensemble dirixido por Pedro González, que presentará 'Laboratorio Sonoro Inclusivo – Symbiont'.

