Santiago de Compostela

Una manifestación en Santiago carga contra Estados Unidos y respalda a Maduro tras su captura

La marcha, convocada por Agabo, recorrió el centro de la ciudad hasta Praterías y sirvió para dar voz a los participantes sobre los motivos de su protesta

Eladio Lois
Eladio Lois
12/01/2026 11:16
Manifestantes, durante la marcha
Manifestantes, durante la marcha
Eladio Lois
Cientos de personas se manifestaron este pasado sábado en Santiago de Compostela contra lo que calificaron como el “imperialismo yanqui” y en defensa de la paz y la soberanía de Venezuela, en una movilización convocada por la Asociación Galego-bolivariana Hugo Chávez (Agabo) y respaldada por sindicatos, asociaciones y formaciones políticas.

La concentración tuvo lugar a raíz de los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela, producidos una semana antes, y que, según los convocantes, culminaron con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La marcha partió de la Alameda a las 12.00 horas, en una jornada soleada, y recorrió el centro de la ciudad hasta la Praza das Praterías, donde se procedió a la lectura de un manifiesto. 

Durante el recorrido, los manifestantes portaron pancartas y banderas y corearon consignas como ‘Venezuela vencerá’, ‘El imperialismo es terrorismo’ o ‘Los yanquis asesinan, Europa patrocina’. La presidenta de Agabo, Ana Mosquera, subrayó que la movilización “no va solo de Maduro ni del pueblo de Venezuela, sino de la paz del mundo”, y advirtió del riesgo de normalizar la ley del más fuerte en las relaciones internacionales.

En esa misma línea, reclamó a los gobiernos que respeten el derecho internacional y la soberanía de los pueblos, alertando de que se están abandonando las normas básicas de convivencia entre Estados. Condena de la agresión y apoyo institucional

El cónsul de Venezuela en Galicia, Martín Pacheco, calificó la actuación estadounidense de “condenable” y defendió que Venezuela es “un país pacífico que nunca promovió ni participó en agresiones a ningún Estado”, mostrando su rechazo al imperialismo y al fascismo.

El acto contó con apoyo político, entre otros, del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y de Esquerda Unida. Desde el BNG, se insistió en el rechazo rotundo a la agresión militar y en la vulneración del derecho internacional, alertando de que este tipo de actuaciones pueden repetirse en cualquier lugar del mundo bajo la presidencia de Donald Trump.

