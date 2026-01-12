The Rapants estrenará 'Rapants Club' el 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar

The Rapants Andrea sanchez

El grupo The Rapants estrenará en directo su nuevo álbum, Rapants Club, el sábado 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar, en un concierto que marcará el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de la banda. Las entradas para la cita saldrán a la venta este viernes 16 de enero, a partir de las 12.00 horas, a través de la plataforma Ataquilla.

Los muradanos han escogido Santiago de Compostela como escenario para dar a conocer su cuarto LP, un trabajo que verá la luz también en el mes de marzo y que refleja la evolución sonora del grupo sin renunciar a su esencia. Con Rapants Club, The Rapants se atreven a experimentar con nuevos estilos y con letras más oscuras, pero mantienen señas de identidad ya reconocibles como el baile, las guitarras frenéticas, las sentencias románticas y los estribillos memorables, siempre desde la naturalidad y la honestidad que caracteriza a la banda.

Una gran fiesta de la música en directo

La inauguración de Rapants Club está concebida como una gran celebración de la música en directo en Galicia, una noche en la que el grupo agradecerá al público la confianza depositada en su proyecto. La alegría, el buen rollo, los pogos y un intenso “tráfico aéreo” se darán cita en la pista del Sar, en un evento que cuenta con el apoyo del Concello de Santiago. Será también una velada en la que el público, y muy especialmente los ‘rapants fan juligans’, “viajarán a lo profundo” de la mano del grupo para reencontrarse con himnos que identifican a toda una generación.

Nueva etapa tras dos años de éxito

El concierto del 28 de marzo supondrá el arranque de una nueva fase en el directo de The Rapants, después de dos años de grandes éxitos y conciertos multitudinarios desde aquel doble sold out conseguido en cuestión de minutos con el estreno de La máquina del buen rollo en la Sala Capitol, álbum que fue reconocido con el Premio MIN al Mejor Álbum en Gallego 2024.

Despedida de La máquina del buen rollo

Antes de la presentación de Rapants Club, la banda pondrá fin a la gira de La máquina del buen rollo el 28 de febrero en Bruselas, en el marco del Festival Emigrason, un evento muy especial para el grupo y que dio origen al tema Rue Franklin. Antes de la cita europea, The Rapants actuarán en Zaragoza el 6 de febrero, dentro del Inverfest, y en Bilbao el 7 de febrero, como parte del Negufest. Tres conciertos fuera de Galicia antes de su regreso por todo lo alto a Compostela el 28 de marzo.