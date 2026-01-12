Mi cuenta

Sergio Alba lleva el humor nostálgico a Santiago con 'Dous rombos... Pasa para a cama'

El espectáculo, que se celebrará en Casa das Crechas, propone un viaje cómico al pasado analógico y a la infancia televisiva de toda una generación

Eladio Lois
Eladio Lois
12/01/2026 11:21
El humorista, Sergio Alba
El humorista, Sergio Alba
Cedida
El humorista Sergio Alba presenta en Santiago de Compostela su nuevo espectáculo, Dous rombos... Pasa para a cama, una propuesta cómica en la que el pasado ocupa un lugar central y se convierte en materia prima para la risa y la reflexión irónica.

El show parte de una idea compartida por varias generaciones: mirar atrás con nostalgia, recordar la felicidad de las edades más tempranas y, al mismo tiempo, reírse de aquellas situaciones que hoy se observan con cierta distancia y sentido crítico. Entre recuerdos amables y otros no tanto, el espectáculo propone afrontar el pasado desde el humor, sin solemnidades.

Uno de los ejes del monólogo es aquella época en la que la televisión marcaba los límites de la infancia, cuando los “dos rombos” en la pantalla eran la señal inequívoca de que había llegado la hora de irse a la cama. Un tiempo de transición, en el que el blanco y negro dio paso al color casi sin que el espectador fuese consciente, y que abrió la puerta a una nueva forma de entender y vivir la realidad.

Cita en Casa das Crechas

La actuación tendrá lugar el martes 3 de febrero, a partir de las 21.00 horas, en la emblemática Casa das Crechas, uno de los espacios culturales más reconocibles del casco histórico compostelano. Las entradas anticipadas ya están a la venta en el propio local, con un precio de 8 euros.

