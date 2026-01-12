Sergio Alba lleva el humor nostálgico a Santiago con 'Dous rombos... Pasa para a cama'

El humorista, Sergio Alba Cedida

El humorista Sergio Alba presenta en Santiago de Compostela su nuevo espectáculo, Dous rombos... Pasa para a cama, una propuesta cómica en la que el pasado ocupa un lugar central y se convierte en materia prima para la risa y la reflexión irónica.

El show parte de una idea compartida por varias generaciones: mirar atrás con nostalgia, recordar la felicidad de las edades más tempranas y, al mismo tiempo, reírse de aquellas situaciones que hoy se observan con cierta distancia y sentido crítico. Entre recuerdos amables y otros no tanto, el espectáculo propone afrontar el pasado desde el humor, sin solemnidades.

Uno de los ejes del monólogo es aquella época en la que la televisión marcaba los límites de la infancia, cuando los “dos rombos” en la pantalla eran la señal inequívoca de que había llegado la hora de irse a la cama. Un tiempo de transición, en el que el blanco y negro dio paso al color casi sin que el espectador fuese consciente, y que abrió la puerta a una nueva forma de entender y vivir la realidad.