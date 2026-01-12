Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Os I Premios CarValho GolpeDasa distinguen traballos sobre lingua e pensamento de Carvalho Calero

A Cátedra Institucional Carvalho Calero recoñece un TFG sobre variantes do portugués na USC e unha investigación sobre política lingüística

Redacción
12/01/2026 09:36
Prémios CarValho golpeDasa
A Cátedra Institucional Carvalho Calero falla a primeira edición dos Premios CarValho GolpeDasa
USC
A Cátedra Institucional Carvalho Calero recentemente constituída vén de outorgar osPrémios CarValho GolpeDasa, que pretenden distinguir anualmente obras individuais ou colectivas, e mesmo persoas ou entidades e empresas, que contribúan ao coñecemento da produción intelectual, pensamento, valores e personalidade do autor galego así como promover ou reforzar as relacións de Galicia cos países de lingua portuguesa.

Na categoría de traballo de fin de grao ou mestrado o gañador foi o angolano Eliseu Zua Cateco, polo seu TFG 'Modo de interação e compreensão da língua portuguesa mediante as variantes linguísticas na USC Galiza: o caso dos estudantes lusófonos'. Nel estudou as variantes do portugués no proceso de interacción entre o estudantado do campus compostelán, coincidindo coa experiencia de intercambio do autor. 

O estudante angolano Eliseu Zua Cateco, gañador dun dos premios
O estudante angolano Eliseu Zua Cateco, gañador dun dos premios

USC
USC

Premio de Investigación

Pola súa banda, o I premio de Investigación para unha tese de doutoramento ou libro publicado recaeu en Joel R. Gómez pola monografía 'A produção jornalística de Carvalho Calero sobre política linguística: por um galego útil, rendível, económico e competitivo'.

