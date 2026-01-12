Mi cuenta

Santiago de Compostela

Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge recogerán el 21 de enero el Premio San Clemente en Santiago

El galardón, organizado por el IES Rosalía de Castro con apoyo de la Xunta, reconoce las mejores obras en gallego, castellano y novela internacional

Eladio Lois
Eladio Lois
12/01/2026 15:42
La escritora Ledicia Costas, el autor David Uclés y la novelista portuguesa Lídia Jorge
La escritora Ledicia Costas, el autor David Uclés y la novelista portuguesa Lídia Jorge
Redacción
La escritora Ledicia Costas, el autor David Uclés y la novelista portuguesa Lídia Jorge recogerán el miércoles 21 de enero el Premio San Clemente, en un acto que se celebrará en Santiago de Compostela. El certamen está organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro, con el apoyo de la Xunta de Galicia.

El fallo del jurado, integrado por alumnado de bachillerato de seis institutos gallegos, uno madrileño y tres centros europeos, se dio a conocer el pasado mes de octubre. Se trata de una de las señas de identidad del San Clemente, que otorga el protagonismo a los estudiantes en la elección de las obras premiadas. 

Las obras galardonadas

En la categoría de obra en gallego, el premio ha recaído en Ledicia Costas por Pel de cordeiro. En lengua castellana, el reconocimiento ha sido para David Uclés por La península de las casas vacías. Por su parte, Lídia Jorge se ha alzado con el galardón a la novela internacional por Misericordia

Acto y encuentros con el alumnado

La entrega del premio tendrá lugar a las 18.00 horas en el salón de actos del Rosalía. Además, los autores participarán tanto el propio día de la ceremonia como el jueves 22 de enero en encuentros con el alumnado y en distintas actividades dirigidas a los medios de comunicación.

