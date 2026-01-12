La lluvia marca el inicio de la semana en Santiago, con descenso de temperaturas a partir del miércoles

Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE

El tiempo estará marcado por la inestabilidad este inicio de semana en Santiago de Compostela, con lluvias persistentes y un descenso progresivo de las temperaturas, según la previsión de MeteoGalicia.

Para este lunes, se esperan cielos muy nubosos y precipitaciones continuas a lo largo de toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde y la noche. Las temperaturas se moverán entre los 10 grados de mínima y los 14 de máxima, con una probabilidad de lluvia del 95 % durante todo el día.

A partir del martes, más inestabilidad

La situación se repetirá este martes, con lluvias durante la mañana y la tarde, aunque menos intensas al final del día. La probabilidad de precipitaciones bajará ligeramente por la noche, pero seguirá siendo significativa. Las temperaturas descenderán, con mínimas de 8 grados y máximas que no superarán los 13.

Un incendio en un restaurante de Santiago obliga a sus clientes a desalojarlo Más información

El miércoles llegará un cambio notable, con ausencia de precipitaciones y una alternancia de nubes y claros durante toda la jornada. Aun así, el ambiente será más frío, con mínimas de 6 grados y máximas en torno a los 12, en valores normales para esta época del año.

El jueves regresará la inestabilidad, con lluvias previstas de nuevo en las tres franjas del día. Será además la jornada más fría de la semana, con temperaturas entre los 5 y los 10 grados.

En su comentario general, MeteoGalicia señala que en los próximos días se alternarán períodos de cielos muy nubosos con otros de nubes y claros, con precipitaciones concentradas principalmente en lunes, martes y jueves. Las temperaturas se mantendrán en valores normales o ligeramente bajos para el invierno, con una tendencia global al descenso moderado.