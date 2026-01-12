Investigadores del IDIS identifican nuevas claves para predecir la evolución del aneurisma de aorta abdominal

Los investigadores Sara Tallón, Alicia Flores y Juan Francisco Crespo Cedida

Un equipo internacional de investigadores, liderado desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, ha dado un paso importante para comprender mejor cómo evoluciona el aneurisma de aorta abdominal, una enfermedad cardiovascular grave que puede tener consecuencias mortales si no se detecta y controla a tiempo.

El aneurisma de aorta abdominal se produce cuando la arteria principal del cuerpo se dilata de forma anormal, normalmente sin provocar síntomas durante años. El principal peligro aparece cuando esa dilatación crece hasta romperse, una situación con una alta mortalidad. Por este motivo, uno de los grandes retos médicos es saber qué aneurismas crecerán rápido y cuáles no.

Actualmente, la única forma de prevenir la rotura es la cirugía, pero esta solo se recomienda cuando el aneurisma alcanza un tamaño elevado. En los casos más pequeños, los pacientes deben someterse a controles periódicos con pruebas de imagen, sin que existan herramientas que permitan anticipar con precisión su evolución.

Qué ha descubierto el estudio

En este contexto, el estudio analizó muestras de sangre de pacientes europeos y observó que ciertos procesos biológicos medibles en sangre están relacionados con la velocidad a la que crece el aneurisma en sus primeras fases.

En concreto, los investigadores detectaron que la actividad de una enzima presente en la sangre y la degradación del pirofosfato, una molécula que ayuda a proteger las arterias frente a la calcificación, guardan relación con la evolución del aneurisma. Los resultados indican que cuanto menor es la degradación del pirofosfato, más lento tiende a crecer el aneurisma, lo que sugiere que algunos procesos de calcificación podrían ayudar a reforzar la pared de la aorta en determinados pacientes.

Hacia un seguimiento más personalizado

Estos hallazgos son relevantes porque abren la posibilidad de desarrollar en el futuro análisis de sangre que permitan identificar qué pacientes tienen un mayor riesgo y adaptar mejor su seguimiento médico, en lugar de basarlo únicamente en pruebas de imagen periódicas.

El trabajo se llevó a cabo en colaboración con centros de investigación y hospitales de Dinamarca y España, a partir de datos de una cohorte poblacional europea. El investigador principal del estudio, el doctor Ricardo Villa-Bellosta, destaca que estos resultados podrían ayudar, a largo plazo, a mejorar la forma en la que se controla esta enfermedad silenciosa.

Los autores aclaran que se trata de un estudio piloto, por lo que será necesario realizar investigaciones más amplias antes de que estos avances puedan aplicarse en la práctica clínica. Aun así, subrayan que el trabajo supone una base sólida para futuras herramientas de diagnóstico y seguimiento.