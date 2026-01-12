Mi cuenta

El Monbus Obradoiro cae ante el Ourense en un derbi decidido en los últimos minutos

Más de 500 aficionados compostelanos acompañaron al equipo en el Paco Paz, donde el conjunto local se impuso por 96-93 tras un final muy ajustado

Eladio Lois
Eladio Lois
12/01/2026 11:42
Leo Westerman, durante uno de los ataques del conjunto picheleiro
Leo Westerman, durante uno de los ataques del conjunto picheleiro
Monbus Obradoiro
El Monbus Obradoiro perdió este sábado el derbi gallego ante Cloud.gal Ourense Baloncesto por 96-93 en el Pazo dos Deportes Paco Paz, en un partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Primera FEB. El encuentro contó con una destacada presencia de público compostelano, con más de 500 obradoiristas desplazados hasta la capital ourensana.

El conjunto dirigido por Diego Epifanio comenzó el choque con buenas sensaciones ofensivas. Un triple de Leo Westermann abrió el marcador y permitió al Obradoiro llevar la iniciativa en los primeros compases. Los puntos de Alex Galán y Yunio Barrueta situaron un primer +4 (3-7), aunque los locales reaccionaron sin perder el pulso al partido. El primer cuarto mantuvo una dinámica de igualdad, con los compostelanos por delante pero sin lograr despegarse, hasta cerrarse con 20-28 tras un triple de Denzel Andersson y dos robos culminados en canasta. 

Araceli Bugallo posa con su medalla

Araceli Bugallo se proclama campeona de España +60 en espada

Más información

Máxima ventaja antes del descanso

En el segundo cuarto, Cloud.gal Ourense golpeó primero, pero el Obradoiro respondió desde el tiro libre. La renta llegó a ampliarse hasta los 12 puntos (31-43) tras los triples de Barrueta y Alex Barcello, en el mejor momento visitante del partido. Sin embargo, los locales recortaron diferencias antes del descanso y el marcador reflejaba un 43-49 al paso por vestuarios. 

El derbi cambia de manos

Tras el descanso, el conjunto ourensano volvió a acercarse, aunque las acciones de Felipe dos Anjos, Barrueta y Barcello mantuvieron al Obradoiro por delante durante buena parte del tercer cuarto. A falta de tres minutos, la ventaja se redujo a solo tres puntos, obligando a Epifanio a pedir tiempo muerto. Poco después, y tras varios errores ofensivos visitantes, Cloud.gal Ourense se colocó por delante por primera vez con un 67-65, cerrándose el tercer parcial con un ajustado 67-68 favorable al Obradoiro. 

Final ajustado y derrota por la mínima

En el último periodo, los locales tomaron ventaja con dos lanzamientos exteriores y, pese a que el Obradoiro logró igualar el marcador en varias ocasiones, la igualdad fue máxima hasta el tramo decisivo. A menos de dos minutos del final, Cloud.gal Ourense abrió una renta de seis puntos (88-82) a base de triples. Con 50 segundos por jugarse, el 90-87 mantenía el suspense, pero el conjunto ourensano supo gestionar mejor los últimos ataques y cerró el choque con el definitivo 96-93.

Ficha técnica

96 – Cloud.gal Ourense Baloncesto: K. Smith (7), C. Okanu (11), I. Vázquez Pérez (13), M. Fernández Carballo (2), S. Huguet Carrasco (3), G. Kalscheur (15), D. Saraiva Seixas (11), S. Mc Donnell (10), R. Dias Marques Lisboa Santos (18), R. Gill (6).

93 – Monbus Obradoiro: Micah Speight (0), Denzel Andersson (5), Felipe dos Anjos (11), Leo Westermann (17), Alonso Grela (0), Dejan Kravic (6), Aitor Etxeguren (0), Yunio Barrueta (15), Diogo Brito (8), Sergi Quintela (12), Alex Barcello (15), Alejandro Galán (4).

Cuartos: 20-28, 43-49, 67-68, 96-93.

