Araceli Bugallo se proclama campeona de España +60 en espada

Araceli Bugallo posa con su medalla Cedida

La esgrimista Araceli Bugallo se alzó este fin de semana con el oro nacional en la Liga Nacional de la Asociación Española de Veteranos de Esgrima, tras proclamarse campeona de su categoría +60 en espada. Además, firmó una actuación sobresaliente en la competición absoluta, donde finalizó en una meritoria quinta posición en la espada femenina general.

El éxito de Bugallo fue uno de los grandes hitos de un fin de semana especialmente positivo para la esgrima compostelana, que también brilló con fuerza en el II Torneo Ranking Galego celebrado en el pabellón de Os Rosales, en A Coruña.

Cinco medallas para la cantera del Compostela

En esta cita autonómica, centrada en las categorías M9, M11, M13 y M15, el club compostelano logró cinco medallas entre un total de 12 inscripciones: dos oros, una plata y dos bronces, confirmando el gran momento de su base.

Las primeras preseas llegaron en espada M11 mixta, donde Cibrán Alvar se proclamó subcampeón, colgándose la plata, mientras que Amelia Fernández consiguió el bronce. También destacaron Xoel Díaz, quinto clasificado, y Jacobo Pazos, octavo, ambos con una actuación muy sólida.

En la categoría espada M13 mixta, el gran protagonista fue Denís Lago, que se hizo con el oro y el título de campeón tras dominar la competición desde sus primeras fases. En esta misma prueba, Marta Rego firmó un meritorio sexto puesto.

La jornada volvió a ser especialmente fructífera en espada M15 femenina, con un nuevo doblete en el podio. Carolina Mourelle se proclamó campeona, logrando el oro, mientras que Sofía Rey subió al cajón con uno de los bronces. Muy cerca del podio se quedó Carolina Darriba, que finalizó en quinta posición.

En espada M15 masculina, el mejor resultado llegó de la mano de Víctor Diez, que concluyó la competición en un destacado sexto puesto.