Ámbito Cultural inaugura 2026 en Santiago con la exposición colectiva ARTE 4

Las cuatro artistas que participan en la exposición: J. Jiménez, Carmen Sampedro, Lola Sanz y Carmela Taboada Cedida

Ámbito Cultural de El Corte Inglés inaugura su programación expositiva de 2026 en Santiago de Compostela con la exposición de pintura ARTE 4, una muestra colectiva que reúne obras de las artistas J. Jiménez, Carmen Sampedro, Lola Sanz y Carmela Taboada.

La exposición podrá visitarse del 13 al 31 de enero de 2026 en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago, de lunes a sábado, en horario de 10.00 a 22.00 horas, con entrada libre. La inauguración tendrá lugar el martes 13 de enero, a las 20.00 horas.

Cuatro trayectorias, una propuesta común

ARTE 4 plantea un diálogo entre cuatro trayectorias artísticas consolidadas que, desde lenguajes y enfoques plásticos distintos, comparten una clara vocación por la experimentación formal y la creación de obras que transmiten emociones, atmósferas y reflexión. La muestra propone un recorrido diverso por la pintura contemporánea, combinando figuración, abstracción y exploración de materiales.

Visitas guiadas con las artistas

Como complemento a la exposición, Ámbito Cultural ha programado dos visitas guiadas abiertas al público, que estarán a cargo de las propias artistas. La primera se celebrará el sábado 24 de enero, de 12.00 a 14.00 horas, y la segunda el martes 27 de enero, de 16.30 a 18.30 horas.

Las artistas

J. Jiménez, nacida en Segovia y residente en Santiago de Compostela, es diplomada en Magisterio y licenciada en Historia del Arte. Su trabajo parte de una base figurativa, con incursiones en la abstracción.

Carmen Sampedro, natural de Ribeira y residente en Santiago, es maestra de profesión y combina la pintura con la poesía. Cuenta con una amplia trayectoria expositiva en España y Portugal.

Lola Sanz, artista segoviana afincada en Santiago de Compostela, ha desarrollado una obra que evoluciona de la figuración a la fragmentación, incorporando materiales no convencionales.