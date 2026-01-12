Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Acusan al gobierno local de Santiago de "ningunear" al deporte femenino tras dejar cerrado el pabellón de Monte dos Postes en un partido oficial

Los socialistas denuncian que la SD A Gaiola se encontró con las puertas cerradas pese a contar con autorización municipal por escrito

Redacción
12/01/2026 12:25
Imagen de archivo del equipo senior de la SD A Gaiola al comienzo de un encuentro
Imagen de archivo del equipo senior de la SD A Gaiola al comienzo de un encuentro
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha denunciado públicamente el “ninguneo sistemático” del gobierno local que encabeza la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, hacia el deporte femenino de base, después de que el pabellón municipal de Monte dos Postes permaneciese cerrado durante la celebración de un partido oficial de la SD A Gaiola.

Según trasladó el Grupo Socialista, los hechos ocurrieron este pasado sábado, cuando el equipo compostelano tenía programado un encuentro oficial frente al Atlético Arnoia. A pesar de contar con autorización por escrito del Concello, las instalaciones no se abrieron, lo que obligó al equipo visitante a esperar durante dos horas a la intemperie antes de regresar sin poder disputar el partido. 

“Un bochorno que no es un error puntual”

La concejala del PSOE en el Concello, Marta Abal, calificó lo sucedido como “absolutamente inaceptable” y denunció la falta de coordinación y el desleixo del gobierno municipal. En sus palabras, la situación vivida supone “un bochorno” para la ciudad y para el deporte local, especialmente para el femenino.

Leo Westerman, durante uno de los ataques del conjunto picheleiro

El Monbus Obradoiro cae ante el Ourense en un derbi decidido en los últimos minutos

Más información

Abal subrayó además que no se trata de un hecho aislado, sino de la segunda vez en apenas cuatro meses que la SD A Gaiola se encuentra con un pabellón cerrado para disputar un partido oficial. A su juicio, estos episodios evidencian un trato desigual y reiterado hacia el deporte femenino de base. 

Exigencia de responsabilidades

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista reclamó al gobierno de Goretti Sanmartín que “deje de pedir disculpas vacías” y asuma responsabilidades en la gestión del pabellón de Monte dos Postes y del conjunto de las instalaciones deportivas municipales. Los socialistas advierten de que Santiago no puede permitirse dañar su imagen deportiva por una gestión administrativa que califican de ineficiente

Defensa del papel social del club

Marta Abal puso en valor la trayectoria de la SD A Gaiola, un club con más de 300 licencias y 18 años de historia, al que considera un referente deportivo y social de la ciudad. En este sentido, defendió que la entidad no merece ser tratada como un estorbo, sino como una pieza clave en la promoción del deporte y la igualdad en Santiago de Compostela.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Fotografía de Ron Lach

A Facultade de Filosofía acolle un encontro internacional sobre a axencia nun mundo máis alá do humano
Redacción
El ideal gallego

A Xunta licita máis de un millón de euros en equipamento de alta tecnoloxía para o hospital de Santiago
Redacción
O concelleiro de Facenda, Manuel César Vila

O Concello de Santiago presenta o borrador dos orzamentos de 2026 cun forte peso dos servizos públicos
Redacción
Vertixe Sonora

Vertixe Sonora sementa a creación contemporánea no Auditorio de Galicia
Adriana Quesada