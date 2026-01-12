Acusan al gobierno local de Santiago de "ningunear" al deporte femenino tras dejar cerrado el pabellón de Monte dos Postes en un partido oficial

Imagen de archivo del equipo senior de la SD A Gaiola al comienzo de un encuentro Cedida

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha denunciado públicamente el “ninguneo sistemático” del gobierno local que encabeza la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, hacia el deporte femenino de base, después de que el pabellón municipal de Monte dos Postes permaneciese cerrado durante la celebración de un partido oficial de la SD A Gaiola.

Según trasladó el Grupo Socialista, los hechos ocurrieron este pasado sábado, cuando el equipo compostelano tenía programado un encuentro oficial frente al Atlético Arnoia. A pesar de contar con autorización por escrito del Concello, las instalaciones no se abrieron, lo que obligó al equipo visitante a esperar durante dos horas a la intemperie antes de regresar sin poder disputar el partido.

“Un bochorno que no es un error puntual”

La concejala del PSOE en el Concello, Marta Abal, calificó lo sucedido como “absolutamente inaceptable” y denunció la falta de coordinación y el desleixo del gobierno municipal. En sus palabras, la situación vivida supone “un bochorno” para la ciudad y para el deporte local, especialmente para el femenino.

Abal subrayó además que no se trata de un hecho aislado, sino de la segunda vez en apenas cuatro meses que la SD A Gaiola se encuentra con un pabellón cerrado para disputar un partido oficial. A su juicio, estos episodios evidencian un trato desigual y reiterado hacia el deporte femenino de base.

Exigencia de responsabilidades

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista reclamó al gobierno de Goretti Sanmartín que “deje de pedir disculpas vacías” y asuma responsabilidades en la gestión del pabellón de Monte dos Postes y del conjunto de las instalaciones deportivas municipales. Los socialistas advierten de que Santiago no puede permitirse dañar su imagen deportiva por una gestión administrativa que califican de ineficiente.

Defensa del papel social del club

Marta Abal puso en valor la trayectoria de la SD A Gaiola, un club con más de 300 licencias y 18 años de historia, al que considera un referente deportivo y social de la ciudad. En este sentido, defendió que la entidad no merece ser tratada como un estorbo, sino como una pieza clave en la promoción del deporte y la igualdad en Santiago de Compostela.