Santiago de Compostela

Aberto o casting para participar na XV edición do desfile Despunte

A convocatoria seleccionará as persoas que desfilarán coas creacións do alumnado de Deseño de Moda o vindeiro 5 de marzo

Adriana Quesada
Adriana Quesada
12/01/2026 10:37
A EASD Mestre Mateo abre o proceso de selección de participantes para o desfile Despunte, que celebrará a súa décimo quinta edición
Ábrese o casting para participar na XV edición do desfile Despunte, que se celebrará o vindeiro 5 de marzo e a data límite para presentarse a este casting é o 21 deste mes. A convocatoria está dirixida á selección das persoas que desfilarán coa creacións do alumnado de Deseño de Moda, nun proceso aberto ao público e xestionado integramente por vía electrónica.

As persoas interesadas deberán ser maiores de idade e contar con dispoñibilidade total nas datas clave do proceso. A toma de medidas realizarase o luns 26 de xaneiro, en horario de 14.40 a 20.00 horas, ou o martes 27 de xaneiro, de 8.00 a 14.20 horas, na EASD Mestre Mateo. As probas de vestiario terán lugar o luns 23 de febreiro, entre as 15.30 e as 20.00 horas, sendo imprescindible a asistencia. O desfile celebrarase o xoves 5 de marzo, requirindo dispoñibilidade durante toda a xornada.

En canto á estatura, establécense como referencia preferente máis de 1,60 metros para mulleres e máis de 1,72 metros para homes. Para formalizar a inscrición, é necesario descargar o formulario dispoñible na web, e enviar a ficha cuberta en formato PDF ao enderezo electrónico despunte@easd.es antes do 21 de xaneiro de 2026. A ficha debe incluír obrigatoriamente unha fotografía recente de corpo enteiro integrada no propio documento.

A organización lembra que a xestión do casting se realizará exclusivamente por correo electrónico, polo que non se atenderán consultas telefónicas nin por mensaxería directa. As persoas seleccionadas recibirán unha comunicación de confirmación unha vez pechado o prazo de recepción de solicitudes. Ademais, facilitarase unha axuda económica de 40 euros a cada participante para cubrir gastos derivados da súa participación, como comida ou transporte.

