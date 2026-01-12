A Xunta licita máis de un millón de euros en equipamento de alta tecnoloxía para o hospital de Santiago
O contrato inclúe subministración de material electromédico para o novo servizo de urxencias do Hospital Arquitecto Marcide e a ampliación de consultas do Hospital Clínico
A Xunta publica no Portal de Contratos Públicos a licitación por un importe de 1.077.263 euros da subministración de equipamento electromédico e alta tecnoloxía con destino ao novo servizo de urxencias do Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol e á ampliación de consultas externas do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
As empresas interesadas nesta contratación teñen de prazo ata o 26 de xaneiro para presentar as súas ofertas. O suministro inclúe distribución, instalación e posta en marcha do material obxecto da contratación.
Entre o material que se subministrará están lavacuñas termodesinfectadoras (4 para o Marcide e 1 para o Clínico); monitores de parámetros fisiolóxicos de aplicación en pacientes adultos, pediátricos e neonatais (10 para o Marcide); oto-oftalmoscopios de parede (28 para o Marcide); respiradores de ventilación non invasiva (5 para o Marcide); respiradores de transporte (3 para o Marcide e 1 para o Clínico); lámpadas cirúrxicas LED (2 para o Clínico); e mamógrafo dixital de diagnóstico hospitalario (1 para o Clínico).
O novo servizo de urxencias do Marcide suporá un incremento de máis de 900 metros cadrados con respecto ao actual. Respecto das consultas externas do Clínico, o obxectivo das actuacións é habilitar preto de 5.300 metros cadrados de nova superficie neste edificio.